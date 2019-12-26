Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2019

Рождество Христово глазами украинских раскольников
О том, во что христианство превращается в расколе, свидетельствует созданный монахами «ПЦУ» рождественский вертеп в окружении шевронов, касок и оружия украинских военных…

Рождественский вертеп украинских раскольниковИздревле православные монастыри считались местом, куда особо ревностные христиане, ищущие своего спасения, уходили от мира. Благодаря строгой подвижнической жизни насельников монастырей эти обители обычно очень скоро привлекали к себе благодать Божию.

«Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», — завещал своим ученикам святой преподобный Серафим Саровский. Чувствуя этот мирный монашеский дух, миряне на Руси всегда старались посещать монастыри и неизменно получали здесь духовную помощь и утешение.

Однако, далеко не всякий монастырь ныне — это духовная лечебница. О том, во что превращается обитель и монашествующие, когда они уходят в раскол и увлекаются идеологией, ярко свидетельствует рождественский вертеп Дубенского Свято-Николаевского мужского монастыря «ПЦУ» в Ровно.

Рождественский вертеп украинских раскольниковВ подземелье раскольничьего Дубенского монастыря «монахи» этой церковной структуры установили милитаристский вертеп с атрибутами майдана, сообщает СПЖ со ссылкой на блог «Знай больше» в Facebook.

«Духовенство» ПЦУ посвятили своё творение героям Евромайдана и войны на Донбассе.

«Вблизи стойла с новорожденным Иисусом стоят бронежилеты, каски, брусчатка, шины и другие атрибуты участников Майдана и войны. Сверху вертеп украшают ветви ёлок, шевроны бойцов российско-украинской войны и бумажные ангелочки, которых собственными руками изготовили ученики воскресной школы, действующей при монастыре», — с особым чувством рассказывают авторы сообщения.

Однако, для верующих канонической Церкви такой вертеп — это, скорее, кощунство, а не какая-то особая радость. Впрочем, таково христианство глазами украинских раскольников. Понятное дело, что никаким мирным духом здесь и не пахнет.

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