О том, во что христианство превращается в расколе, свидетельствует созданный монахами «ПЦУ» рождественский вертеп в окружении шевронов, касок и оружия украинских военных…

Издревле православные монастыри считались местом, куда особо ревностные христиане, ищущие своего спасения, уходили от мира. Благодаря строгой подвижнической жизни насельников монастырей эти обители обычно очень скоро привлекали к себе благодать Божию.

«Стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся тысячи», — завещал своим ученикам святой преподобный Серафим Саровский. Чувствуя этот мирный монашеский дух, миряне на Руси всегда старались посещать монастыри и неизменно получали здесь духовную помощь и утешение.

Однако, далеко не всякий монастырь ныне — это духовная лечебница. О том, во что превращается обитель и монашествующие, когда они уходят в раскол и увлекаются идеологией, ярко свидетельствует рождественский вертеп Дубенского Свято-Николаевского мужского монастыря «ПЦУ» в Ровно.

В подземелье раскольничьего Дубенского монастыря «монахи» этой церковной структуры установили милитаристский вертеп с атрибутами майдана, сообщает СПЖ со ссылкой на блог «Знай больше» в Facebook.

«Духовенство» ПЦУ посвятили своё творение героям Евромайдана и войны на Донбассе.

«Вблизи стойла с новорожденным Иисусом стоят бронежилеты, каски, брусчатка, шины и другие атрибуты участников Майдана и войны. Сверху вертеп украшают ветви ёлок, шевроны бойцов российско-украинской войны и бумажные ангелочки, которых собственными руками изготовили ученики воскресной школы, действующей при монастыре», — с особым чувством рассказывают авторы сообщения.

Однако, для верующих канонической Церкви такой вертеп — это, скорее, кощунство, а не какая-то особая радость. Впрочем, таково христианство глазами украинских раскольников. Понятное дело, что никаким мирным духом здесь и не пахнет.

Русская линия