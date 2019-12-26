Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, власти Черногории решили рассмотреть законопроект об изъятии всех храмов у верующих в пользу государства…

Священный Синод Сербской Православной Церкви выразил поддержку епархиям, находящимся на территории Черногории, в их борьбе за защиту своих прав, в связи с возможным принятием нового закона о свободе религии и верований, согласно которому все храмы и монастыри и недвижимое имущество Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдёт в собственность государства, сообщает Православие.Ru.

В официальном заявлении Синода по этому поводу ещё раз указывается позиция, выраженная на последнем Архиерейском Соборе СПЦ, согласно которой путём принятия нового закона черногорские власти хотят отнять у епархий Сербской Православной Церкви храмы, монастыри и всё имущество.

«Прекрасно представляя, какие последствия может иметь принятие подобного закона, призываем депутатов Скупщины Черногории послушать голос иерархии и верующих нашей Святой Церкви, который недвусмысленно выражен на двух церковно-народных соборах, и не голосовать за этот проект», — говорится в заявлении.

Одновременно с этим Священный Синод выразил поддержку инициативе митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который обратился к Законодательному совету и Скупщине Черногории с призывом снять предложенный закон с процедуры рассмотрения, обеспечив тем самым условия для подготовки нового закона, соответствующего нормам современных демократических государств и приемлемого для Сербской Православной Церкви.

В настоящее время на улицы городов Черногории вышли тысячи протестующих против нового закона верующих Черногорской митрополии Сербской Православной Церкви. Возглавил протест лично митрополит Приморский и Черногорский Амфилохий. Власти подтянули к митингующим полицию и пока не намерены отказываться от своего намерения принять новый закон.

Ситуация остаётся напряжённой.

Русская линия