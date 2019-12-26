Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, власти Черногории решили рассмотреть законопроект об изъятии всех храмов у верующих в пользу государства…
Священный Синод Сербской Православной Церкви выразил поддержку епархиям, находящимся на территории Черногории, в их борьбе за защиту своих прав, в связи с возможным принятием нового закона о свободе религии и верований, согласно которому все храмы и монастыри и недвижимое имущество Церкви, построенное до 1 декабря 1918 года, перейдёт в собственность государства, сообщает Православие.Ru.
В официальном заявлении Синода по этому поводу ещё раз указывается позиция, выраженная на последнем Архиерейском Соборе СПЦ, согласно которой путём принятия нового закона черногорские власти хотят отнять у епархий Сербской Православной Церкви храмы, монастыри и всё имущество.
«Прекрасно представляя, какие последствия может иметь принятие подобного закона, призываем депутатов Скупщины Черногории послушать голос иерархии и верующих нашей Святой Церкви, который недвусмысленно выражен на двух церковно-народных соборах, и не голосовать за этот проект», — говорится в заявлении.
Одновременно с этим Священный Синод выразил поддержку инициативе митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, который обратился к Законодательному совету и Скупщине Черногории с призывом снять предложенный закон с процедуры рассмотрения, обеспечив тем самым условия для подготовки нового закона, соответствующего нормам современных демократических государств и приемлемого для Сербской Православной Церкви.
В настоящее время на улицы городов Черногории вышли тысячи протестующих против нового закона верующих Черногорской митрополии Сербской Православной Церкви. Возглавил протест лично митрополит Приморский и Черногорский Амфилохий. Власти подтянули к митингующим полицию и пока не намерены отказываться от своего намерения принять новый закон.
На улицы Подгорицы вышли тысячи защитников Церкви Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, власти Черногории решили рассмотреть законопроект об изъятии всех храмов у верующих в пользу государства...