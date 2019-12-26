Св. Синод Русской Православной Церкви принял решение не поминать Патриарха Александрийского Феодора за Божественной литургией
Прошедший в Москве Синод принял целый ряд важных межправославных и внутрицерковных решений…
26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был рассмотрен вопрос о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.
Как известно, 8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры.
В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:
1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками.
2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев.
3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7−9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.
4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.
5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.
6. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.
7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире.
8. Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.
на заседании Священного Синода также было заслушано сообщение о торжествах восстановления единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.
Помимо этого, Синод имел суждение о деятельности Высшего Церковного Совета во второй половине 2019 года и утвердил план на 2020 год. Другим важным решением заседания стало включение имени иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского экзархата, Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Синода Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии и Синода Патриаршего экзархата Западной Европы.
Священный Синод постановил назначить секретарем Межсоборного присутствия управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, освободив от этой должности митрополита Тверского и Кашинского Савву. В состав Межсоборного присутствия дополнительно включен ряд лиц.
Члены Синода также постановили освободить митрополита Воскресенского Дионисия от должности секретаря Высшего общецерковного суда, выразив ему благодарность за понесенные труды в составе этого органа. Секретарем Высшего общецерковного суда назначен епископ Солнечногорский Алексий.
На заседании был утвержден ряд кадровых решений. В частности, было удовлетворено прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии, назначен митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, Преосвященным Иркутским и Ангарским, главой Иркутской митрополии, — епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, которому поручено также временное управление Братской епархией.
Был рассмотрен вопрос о замещении вакантной кафедры Магнитогорской епархии (Челябинская митрополия). Преосвященным Магнитогорским и Верхнеуральским Синод постановил быть епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской епархии. Епископ Троицкий и Южноуральский Пармен освобожден от управления Троицкой епархией и назначен викарием Челябинской епархии с титулом «Копейский». Временное управление Троицкой епархией поручено Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии.
Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов и акафистов, а также принял решения, связанные с упорядочением практики совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви. Синод, в частности, постановил:
1. Отметив, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, заслуживает бережного отношения, однако не должен, при этом, подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию:
а) полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста.
б) в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна»;
в) в случаях пастырской целесообразности возможно возвращение чинам молитвы о тех или иных категориях верующих их первоначального места в составе Божественной литургии. При этом особые прошения ектений соответствующих молебнов присоединяются к ектениям Литургии, по малом входе добавляются соответствующие тропари, Апостол и Евангелие читаются после рядовых, а молитва возносится на проскомидии либо читается после возгласа сугубой ектении или прибавляется к заамвонной молитве;
г) признать правомерным предложение отдела о богослужении, проповедничестве и храме Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг.: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается»;
д) священнослужителям, а также приходским и монастырским работникам напоминать людям, обращающимся с просьбой о поминовении на молебнах, о значении литургийного поминовения, которое не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым, а также напоминать о желательности личного участия в богослужениях, за которыми будут совершаться поминовения.
2. Признать полезным восстановление традиции пения молебных канонов, как в дополнение к уставному богослужению, так и, в исключительных случаях, когда длительное совершение уставных богослужений затруднительно, особенно в сельской местности и при совмещении священником служения на нескольких приходах, — взамен утрени и вечерни. При этом благочинным надлежит наблюдать за тем, чтобы такая замена была оправдана и не проистекала из злоупотребления указанной практикой.
3. Поручить комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства изучить, какие из существовавших в синодальную эпоху молебных чинов все еще актуальны, и подготовить список последований, которыми желательно было бы дополнить существующие богослужебные книги.
4. Поручить Синодальной богослужебной комиссии по получении упомянутого списка подготовить проекты новых молебных последований.
Св. Синод Русской Православной Церкви принял решение не поминать Патриарха Александрийского Феодора за Божественной литургией Прошедший в Москве Синод принял целый ряд важных межправославных и внутрицерковных решений...