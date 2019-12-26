26 декабря 2019 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось последнее в уходящем году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был рассмотрен вопрос о последствиях признания Предстоятелем Александрийского Патриархата раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Как известно, 8 ноября 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры.

В связи с этим Синод Русской Православной Церкви постановил:

1. Выразить глубокую скорбь в связи с антиканоническими действиями Патриарха Александрийского Феодора, вступившего в общение с раскольниками.

2. Подчеркнуть, что решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и ее Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения «экзархов» в Киев.

3. Отметить, что решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7−9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично.

4. Подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним.

5. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

6. Приостановить деятельность представительства (подворья) Александрийского Патриархата при Московском Патриаршем престоле.

7. Представительство Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском преобразовать в приход Русской Православной Церкви в Каире.

8. Вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.

на заседании Священного Синода также было заслушано сообщение о торжествах восстановления единства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

Помимо этого, Синод имел суждение о деятельности Высшего Церковного Совета во второй половине 2019 года и утвердил план на 2020 год. Другим важным решением заседания стало включение имени иерея Павла Лазарева в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Синода Белорусского экзархата, Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан, Синода Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии и Синода Патриаршего экзархата Западной Европы.

Священный Синод постановил назначить секретарем Межсоборного присутствия управляющего делами Московской Патриархии митрополита Воскресенского Дионисия, освободив от этой должности митрополита Тверского и Кашинского Савву. В состав Межсоборного присутствия дополнительно включен ряд лиц.

Члены Синода также постановили освободить митрополита Воскресенского Дионисия от должности секретаря Высшего общецерковного суда, выразив ему благодарность за понесенные труды в составе этого органа. Секретарем Высшего общецерковного суда назначен епископ Солнечногорский Алексий.

На заседании был утвержден ряд кадровых решений. В частности, было удовлетворено прошение митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. Преосвященным Ярославским и Ростовским, главой Ярославской митрополии, назначен митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, Преосвященным Иркутским и Ангарским, главой Иркутской митрополии, — епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан, которому поручено также временное управление Братской епархией.

Был рассмотрен вопрос о замещении вакантной кафедры Магнитогорской епархии (Челябинская митрополия). Преосвященным Магнитогорским и Верхнеуральским Синод постановил быть епископу Азовскому Зосиме, викарию Омской епархии. Епископ Троицкий и Южноуральский Пармен освобожден от управления Троицкой епархией и назначен викарием Челябинской епархии с титулом «Копейский». Временное управление Троицкой епархией поручено Преосвященному митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии.

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов и акафистов, а также принял решения, связанные с упорядочением практики совершения молебных пений в богослужении Русской Православной Церкви. Синод, в частности, постановил:

1. Отметив, что молебен, как любой другой элемент богослужебной традиции, заслуживает бережного отношения, однако не должен, при этом, подменять собой уставное богослужение и, особенно, Божественную литургию:

а) полностью исключить практику совершения молебнов после Божественной литургии до ее отпуста и целования верными креста.

б) в тех приходах, где принято совершение после Божественной литургии так называемых общих молебнов, по возможности отправлять таковые в приделах. При этом молебен по частному поводу — например, о болящих, о путешествующих — предпочтительнее совершать в качестве самостоятельной требы, хотя он может соединяться и с совершением «общего молебна»;

в) в случаях пастырской целесообразности возможно возвращение чинам молитвы о тех или иных категориях верующих их первоначального места в составе Божественной литургии. При этом особые прошения ектений соответствующих молебнов присоединяются к ектениям Литургии, по малом входе добавляются соответствующие тропари, Апостол и Евангелие читаются после рядовых, а молитва возносится на проскомидии либо читается после возгласа сугубой ектении или прибавляется к заамвонной молитве;

г) признать правомерным предложение отдела о богослужении, проповедничестве и храме Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 гг.: «Служение молебнов по просьбе отдельных лиц должно быть благочинным, согласно с положенным в Часослове последованием общего молебна. Соединение молебных канонов более чем четырем святым не допускается»;

д) священнослужителям, а также приходским и монастырским работникам напоминать людям, обращающимся с просьбой о поминовении на молебнах, о значении литургийного поминовения, которое не исключает поминовения на молебне, но не может быть заменено таковым, а также напоминать о желательности личного участия в богослужениях, за которыми будут совершаться поминовения.

2. Признать полезным восстановление традиции пения молебных канонов, как в дополнение к уставному богослужению, так и, в исключительных случаях, когда длительное совершение уставных богослужений затруднительно, особенно в сельской местности и при совмещении священником служения на нескольких приходах, — взамен утрени и вечерни. При этом благочинным надлежит наблюдать за тем, чтобы такая замена была оправдана и не проистекала из злоупотребления указанной практикой.

3. Поручить комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства изучить, какие из существовавших в синодальную эпоху молебных чинов все еще актуальны, и подготовить список последований, которыми желательно было бы дополнить существующие богослужебные книги.

4. Поручить Синодальной богослужебной комиссии по получении упомянутого списка подготовить проекты новых молебных последований.

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