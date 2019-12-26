26 декабря 2019 года в городе Чебоксары в парке имени Константина Иванова у Московской набережной реки Волга торжественно открыли памятник первому русскому царю Ивану Васильевичу IV Грозному. Открытие памятника работы скульптора Игоря Кондратича прошла в рамках празднования 550-летия города Чебоксары, сообщает сайт Чебоксарской епархии.

В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков; секретарь Чебоксарской епархии настоятель Покровско-Татианинского собора г. Чебоксары протоиерей Николай Иванов; благочинный городского округа, настоятель Введенского кафедрального собора г. Чебоксары протоиерей Вениамин Пегасов; декан исторического факультета Чувашского государственного университета г. Чебоксары Олег Широков, студенты и горожане.

Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом Всеволодом Рощиным.

Это третий в России памятник русскому царю — первый был открыт в Орле три года назад, второй — в начале декабря в Александрове Владимирской области.

В своей речи во время открытия памятника владыка Варнава напомнил, что Царь Иван Горозный имеет прямое отношение к основанию города-крепости Чебоксары.

Действительно, существуют исторические документы, свидетельствующие об этом факте.

26 мая 1555 года архиепископ Казанский и Свияжский Гурий, по царскому указу, со своими спутниками архимандритами Германом и Варсонофием отправился из Москвы в Казань. Путь его лежал по рекам Москва, Ока и Волга, а цели были миссионерские христианизация народов Поволжья. По расчетам чебоксарского краеведа И.М. Барсова (протоиерей Иоанн Барсов, настоятель Введенского кафедрального собора в 1901—1910 годах), 2 августа (по новому стилю) святитель Гурий подплыл к Чебоксарам.

Собственно, в те годы это была русская военная база, основанная на месте нынешней столицы Чувашии в 1552 г. накануне взятия Казани войсками Ивана IV Грозного. Первыми чебоксарцами были переселенцы из разных мест, которые по царскому указу обязаны были охранять эту базу. В то время территория, прилегающая к Волге, была лесистой, а речка Чебоксарка — полноводной, и суда могли подойти прямо к нынешней Владимирской горке.

Архиепископ Гурий высадился на берег именно там, его встретили жители, он благословил их и отправился на Западный косогор. Здесь, на высоком берегу Волги, он поставил полотняную палатку на месте будущего собора и освятил место под строительство главного здания крепости-города Чебоксары. В руках владыки Гурия был образ Пресвятой Богородицы «Владимирская» — в то время самой почитаемой на Руси иконы. Она навсегда осталась в Чебоксарах и всегда считалась главной хранительницей города. И сегодня эта драгоценная для всех православных святыня находится на почетном месте в иконостасе Введенского кафедрального собора.

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