Закон «о свободе вероисповедания», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви, навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал черногорский политолог Игор Дамьянович, сообщает ТАСС.

«Помимо внутренних мотивов существует внешний мотив, навязывающий принятие этого закона. В этом заинтересованы США, потому что закон может стать прецедентом для применения этого механизма в Косове и Метохии, правительство непризнанного Косова могут призвать принять такой закон и изъять монастыри и церкви, средневековые сокровища сербской культуры в Косове», — полагает Дамьянович.

«Очень показательно, что месяц назад в Черногорию приезжал Сэм Браунбек, бывший сенатор и губернатор штата Канзас, с 1 февраля 2018 года занимающий пост посла США по вопросам международной религиозной свободы, — отметил он. — Не является тайной, что этот человек был очень активен в углублении церковного раскола на Украине. Я считаю, что, несмотря на его примирительные публичные заявления, этот визит ускорил принятие закона о вероисповедании».

По словам эксперта, все ясно, что законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» преследует цель сделать храмы, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1920 года, государственной собственностью с последующей передачей «Черногорской православной церкви», которая не является канонически признанной.

«Принимаемый закон даст правовые рамки изъятию в государственную собственность имущества Сербской Православной Церкви, а точнее, её Черногорско-Приморской митрополии. То есть единственной канонической Церкви, имеющей верующих, — указал он. — Так называемая Черногорская церковь — раскольничья, у неё нет ни авторитета в народе, ни верующих, ни нормального духовенства».

По словам Дамьяновича, законопроект о вероисповедании «не имеет ничего общего с нормами западной демократии». «Дело в том, что последние 30 лет после падения коммунистического режима храмы в Черногории обновляются, растёт число прихожан. При этом Церковь ведёт себя очень последовательно и ответственно по отношению к тем сокровищам, которыми она располагает. С другой стороны, государство, заведующее музеями, утратило 20 тысяч экспонатов в одном лишь Народном музее Черногории. Обновление храмов, рост числа верующих, сохранение сокровищ культуры кому-то очень мешает», — считает он.

По его словам, власти не начнут сразу применять закон, а подождут результатов выборов. «Я думаю, что в случае победы на выборах власти начнут применять закон не ранее, чем через год», — считает эксперт. Однако впоследствии закон станет одним из основных инструментов притеснения Сербской Православной Церкви, считает Дамьянович.

При этом ни один западный правозащитник, который всегда бывают очень шумными, ныне не выступает в защиту Церкви. Европейские и американские политики делают вид, что в Черногории ничего особенного не происходит. При этом точно так же они себя вели и по отношению к Украине.

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