Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2019

Игор Дамьянович: За антицерковными решениями Джукановича стоит американский посол Браунбек
США навязывают Черногории законопроект «о свободе вероисповедания», который направлен против Сербской Православной Церкви, указал политолог…

Самюэль БраунбекЗакон «о свободе вероисповедания», предусматривающий изъятие церковной собственности у Сербской Православной Церкви, навязывается Черногории со стороны Соединенных Штатов. Такое мнение высказал черногорский политолог Игор Дамьянович, сообщает ТАСС.

«Помимо внутренних мотивов существует внешний мотив, навязывающий принятие этого закона. В этом заинтересованы США, потому что закон может стать прецедентом для применения этого механизма в Косове и Метохии, правительство непризнанного Косова могут призвать принять такой закон и изъять монастыри и церкви, средневековые сокровища сербской культуры в Косове», — полагает Дамьянович.

«Очень показательно, что месяц назад в Черногорию приезжал Сэм Браунбек, бывший сенатор и губернатор штата Канзас, с 1 февраля 2018 года занимающий пост посла США по вопросам международной религиозной свободы, — отметил он. — Не является тайной, что этот человек был очень активен в углублении церковного раскола на Украине. Я считаю, что, несмотря на его примирительные публичные заявления, этот визит ускорил принятие закона о вероисповедании».

По словам эксперта, все ясно, что законопроект «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» преследует цель сделать храмы, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1920 года, государственной собственностью с последующей передачей «Черногорской православной церкви», которая не является канонически признанной.

«Принимаемый закон даст правовые рамки изъятию в государственную собственность имущества Сербской Православной Церкви, а точнее, её Черногорско-Приморской митрополии. То есть единственной канонической Церкви, имеющей верующих, — указал он. — Так называемая Черногорская церковь — раскольничья, у неё нет ни авторитета в народе, ни верующих, ни нормального духовенства».

По словам Дамьяновича, законопроект о вероисповедании «не имеет ничего общего с нормами западной демократии». «Дело в том, что последние 30 лет после падения коммунистического режима храмы в Черногории обновляются, растёт число прихожан. При этом Церковь ведёт себя очень последовательно и ответственно по отношению к тем сокровищам, которыми она располагает. С другой стороны, государство, заведующее музеями, утратило 20 тысяч экспонатов в одном лишь Народном музее Черногории. Обновление храмов, рост числа верующих, сохранение сокровищ культуры кому-то очень мешает», — считает он.

По его словам, власти не начнут сразу применять закон, а подождут результатов выборов. «Я думаю, что в случае победы на выборах власти начнут применять закон не ранее, чем через год», — считает эксперт. Однако впоследствии закон станет одним из основных инструментов притеснения Сербской Православной Церкви, считает Дамьянович.

При этом ни один западный правозащитник, который всегда бывают очень шумными, ныне не выступает в защиту Церкви. Европейские и американские политики делают вид, что в Черногории ничего особенного не происходит. При этом точно так же они себя вели и по отношению к Украине.

Русская линия

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Игор Дамьянович: За антицерковными решениями Джукановича стоит американский посол Браунбек
США навязывают Черногории законопроект «о свободе вероисповедания», который направлен против Сербской Православной Церкви, указал политолог...

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