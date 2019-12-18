Немецкий бизнес назвал санкции США против «Северного потока-2» ударом по суверенитету ЕС, а Ангела Меркель заявила, что Берлин не станет отвечать Вашингтону той же монетой…

Восточный комитет немецкой экономики обнародовал 18 декабря заявление, в котором резко раскритиковал запланированные санкции США против участников строительства газопровода «Северный поток — 2», назвав их принципиальным ударом по суверенитету и самоуважению Евросоюза, сообщает «Немецкая волна».

«Если мы не дадим ясного сигнала „Стоп“, то мы рискуем надолго превратиться в игрушку неевропейских держав. Запланированные американские санкции против европейских проектов с Россией стали бы нарушением табу. Тем самым американцы проигнорировали бы выданные в ЕС разрешения, консенсус всех стран-членов этой организации и международное право и ввели санкции против самых близких союзников», — заявил глава Восточного комитета Оливер Хермес.

В Восточном комитете подчеркивают, что реализация проекта «Северный поток-2», обеспечит дешевым газом как минимум более десятка европейских государств и тем самым гарантирует конкурентоспособность европейской экономики. Здесь отмечают, что у президента США Дональда Трампа ещё есть время отменить решение Конгресса, сославшись на интересы национальной безопасности. «Именно так Трамп и должен поступить, потому что вбивание клина в трансатлантическое партнерство не может быть в национальных интересах Америки», — констатируется в заявлении Восточного комитета.

Немецкие бизнесмены призвали Евросоюз как можно скорее разработать инструменты, которые «предотвратят или сгладят последствия подобных нападок извне на европейские суверенные права», а правительство ФРГ — активно продвигать данный вопрос в Брюсселе.

Впрочем, канцлерин ФРГ Ангела Меркель выступила против принятия ответных санкций против США в конфликте вокруг строительства нового газопровода из России в Германию «Северный поток-2». Федеральное правительство отвергает так называемые экстратерриториальные санкции США, но не будет вводить контрсанкции, заявила она в бундестаге в среду, 18 декабря.

«Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики», — сказала федеральная канцлерин.

Таким образом, Германия и ЕС, скорее всего, смирятся с действиями США, и американские санкции будут введены в одностроннем порядке. Правда, это не означает, что Берлин откажется от дешёвого российского газа в пользу более дорогого американского.

Русская линия