В Трехсторонней контактной группе не смогли договориться о разведении сил на трёх новых участках на Донбассе и об обмене пленными…

То немногое, о чём смогли договориться в ходе «нормадской четвёрки» президенты России, Украины, Франции и Германии в Париже, судя по всему, будет благополучно похоронено во время заседаний Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске.

18 декабря 2019 года представители Киева и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не смогли договориться о разведении сил на трёх новых участках линии соприкосновения и об обмене пленными. Таким образом, стороны не смогли продвинуться в выполнении мер, согласованных на парижском саммите в «нормандском формате», сообщает газета «Коммерсант».

О том, что стороны не смогли договориться, журналистам после заседания сообщила представительница ДНР в ТКГ Наталья Никонорова.

Заседание ТКГ — первое после состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в «нормандском формате» и последнее в этом году — продолжалось до позднего вечера и завершилось провалом.

Как уточнила Никонорова, украинская сторона не представила своих предложений по участкам. Соответственно обсуждать было нечего, добавила представительница Донецка.

Кроме того, не был согласован и обмен удерживаемыми лицами, поскольку власти Украины не осуществили так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

В принятом в столице Франции итоговом документе обмен и разведение сил указаны в числе мер, которые незамедлительно следует принять для стабилизации ситуации в зоне конфликта. Среди других перечисленных мер — прекращение огня, разминирование, а также обустройство новых пунктов перехода вдоль линии соприкосновения.

Однако, даже по перемирию принять решение также не вышло. Стороны лишь констатировали приверженность заявлению о прекращении огня от 17 июля этого года.

Русская линия