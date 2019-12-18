17 декабря в Праге состоялось заседание Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии, на которой иерархи поддержали предложение Иерусалимского Патриарха Феофила III провести встречу Предстоятелей Поместных Церквей в феврале 2020 года в Иордании, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт ПЦЧЗиС.

Священный Синод ПЦЧЗиС принял постановление, посвящённое вопросу признания автокефалии «ПЦУ», в котором поддержал созыв Предстоятелей. Синод приветствует начало официального диалога по разрешению церковного кризиса на Украине и в мировом Православии.

Синод также коснулся вопроса сослужения епископа Оломоуцкого и Брненского Исаии с представителями «ПЦУ» 21 ноября 2019 года в Киеве. Иерархи назвали происшедшее «недоразумением» и призвали членов ПЦЧЗиС в своей зарубежной деятельности «в полной мере уважать резолюцию о сдержанном отношении к ПЦУ» до общеправославного консенсуса.

Вместе с тем, члены Синода не стали накладывать на указанного архиерея никаких прещений, чтобы не провоцировать лишнего конфликта с Фанаром. Дело в том, что в Константинопольском Патриархате долгое время отказывались признавать Предстоятелем Чехословацкой Церкви митрополита Ростислава и пытались создать в Чехии и Словакии параллельную юрисдикцию. С этой целью и был хиротонисан владыка Исайя. Митрополит Ростислав первоначально отказывался признавать его хиротонию. Однако, после того, как между ПЦЧЗиС и Фанаром был достигнут компромисс, состоялось взаимное признание. Конечно, противоречий это не решило, и они сохраняются. Так, в настоящее время в Чехословацкой Церкви есть «фанарские архиереи», которые ведут себя так, как им вздумается и как того захочет Патриарх Варфоломей.

Тем не менее, Синод запретил представителям других Православных Церквей создавать на территории ПЦЧЗиС свои ставропигиальные структуры, что, в первую очередь, направлено против «Священного Патриаршего Ставропигиального монастыря Успения Пресвятой Богородицы», который учредили представители Константинопольского Патриархата при поддержке епископа Исаии.

Архиепископ Православной Церкви Чешский земель и Словакии Георгий опроверг заявление Константинопольского Патриархата о том, что ставропигиальный монастырь основали с согласия ПЦЧЗиС. По словам иерарха, Синод не принимал решения о создании нового монастыря в Чехии.

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