Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что отмена НДФЛ для малоимущих была бы очень позитивна для экономики, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос председательницы Совета Федерации Валентины Матвиенко, поддерживает ли он отмену НДФЛ для малоимущих семей.

В сентябре глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме, предложил освободить от НДФЛ малоимущих россиян, установив необлагаемый минимум дохода. По мнению банкира, в перспективе это поспособствует росту внутреннего спроса. Позднее Костин заявил о росте поддержки этой инициативы среди членов правительства и в администрации Президента.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал тему возможного освобождения малоимущих от налога на доход физических лиц очень чувствительной, отметив, что над ней еще предстоит подумать.

Стоит признать, что последнее заявление Орешкина не означает, что российские власти, действительно, решатся освободить от налогов малообеспеченные слои россиян, ведь это станет первым шагом к подоходному налогооблажению, против чего выступают многие состоятельные бизнесмены и ряд высокопоставленных чиновников.

Пока в России лишь инициируется общественная дискуссия о том, стоит ли взимать налоги пропорционально доходам или же оставить всё как есть.

Введение повышенных налогов для богатых и их отмена для малоимущих, неминуемо приведёт к расширению полномочий налоговых органов, которые получат возможность более тщательно контролировать доходы и расходы россиян. Только так можно будет сказать, что льготы получают те, кто этого, действительно, заслуживает.

Пока же у населения в России нет культуры самостоятельной оплаты налогов, а это может стать одной из причин, почему подоходное налогооблажение так и не будет введено в нашей стране.

Русская линия