Патриарх Иерусалимский Феофил решил созвать Всеправославное совещание в феврале 2020 года
Собрание Предстоятелей Поместных Церквей пройдёт в Иордании и обсудит нынешний кризис и раскол в мировом Православии…
Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал провести Всеправославное совещание Предстоятелей Поместных Православных Церкви в Иордании в феврале 2020 года. Об этом сообщил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.
«Действительно, в предложениях Иерусалимского Патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — сказал отец Николай.
На вопрос о том, есть ли данные, что это собрание всеправославного масштаба реально состоится, представитель Русской Православной Церкви заявил, что в Москве будут «смотреть, какая будет реакция».
В ноябре этого года Иерусалимский Патриарх Феофил предложил созвать совещание Предстоятелей Церквей по ситуации в православном мире после решения Патриарха Варфоломея признать раскольников и созданную ими так называемую «Православную церковь Украины».
В Московском Патриархате поддержали это предложение, заявив, что «альтернативы началу прямого диалога нет». Однако, до сих пор неизвестна реакция других Поместных Православных Церквей на инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила.
Патриарх Иерусалимский Феофил решил созвать Всеправославное совещание в феврале 2020 года Собрание Предстоятелей Поместных Церквей пройдёт в Иордании и обсудит нынешний кризис и раскол в мировом Православии...