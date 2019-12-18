Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2019

Патриарх Иерусалимский Феофил решил созвать Всеправославное совещание в феврале 2020 года
Собрание Предстоятелей Поместных Церквей пройдёт в Иордании и обсудит нынешний кризис и раскол в мировом Православии…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил IIIИерусалимский Патриарх Феофил III призвал провести Всеправославное совещание Предстоятелей Поместных Православных Церкви в Иордании в феврале 2020 года. Об этом сообщил замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов, передаёт РИА Новости.

«Действительно, в предложениях Иерусалимского Патриарха фигурирует такая дата, то есть, такой месяц. Он действительно предлагает рассмотреть возможность проведения такой встречи в феврале», — сказал отец Николай.

На вопрос о том, есть ли данные, что это собрание всеправославного масштаба реально состоится, представитель Русской Православной Церкви заявил, что в Москве будут «смотреть, какая будет реакция».

В ноябре этого года Иерусалимский Патриарх Феофил предложил созвать совещание Предстоятелей Церквей по ситуации в православном мире после решения Патриарха Варфоломея признать раскольников и созданную ими так называемую «Православную церковь Украины».

В Московском Патриархате поддержали это предложение, заявив, что «альтернативы началу прямого диалога нет». Однако, до сих пор неизвестна реакция других Поместных Православных Церквей на инициативу Иерусалимского Патриарха Феофила.

Русская линия

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Патриарх Иерусалимский Феофил решил созвать Всеправославное совещание в феврале 2020 года
Собрание Предстоятелей Поместных Церквей пройдёт в Иордании и обсудит нынешний кризис и раскол в мировом Православии...

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