Русская линия
Сводка новостей от 18 декабря 2019

В «Нафтогазе» признали, что украинская ГТС без российского газа ничего не стоит
Украинские газовые чиновники начали готовить украинское общество к тому, что нового газового контракта с Россией до 1 января подписать не удастся…

Нафтогаз УкраиныВероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая. Об этом откровенно заявил в среду глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <…> очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале компании. Глава «Нафтогаза» добавил, что с каждой минутой эта вероятность «приближается к нулю».

Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с Россией «сложно».

Коболев сообщил, что в отсутствие такого контракта новому оператору газотранспортной системы Украины предстоит пройти «стресс-тест», имея в виду трудности, связанные с отсутствием транзитных поставок. Сертификация компании-оператора на Украине близится к завершению, продолжил Коболев.

«Окончательное решение о сертификации ожидается 26 декабря. Также мы ожидаем, что регулятор 26 декабря опубликует тарифы, по которым рынок будет работать весь следующий год», — сказал глава «Нафтогаза».

Он также рассказал о том, какие активы и как передаются компании «Оператор ГТС Украины» от «Нафтогаза». Коболев отметил, что ранее одна из компаний-оценщиков из «большой четвёрки» (четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG) оценила стоимость ГТС в более 34 млрд гривен (почти $ 1,5 млрд по текущему курсу).

«Эта цифра отображает более-менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ею не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины», — пояснил Коболев.

Иными словами, газовая труба Украины, стоившая в лучшие времена более 300 млрд долларов, без российского газа обесценилась в сотни раз. Таков печальный итог руководства газовой отраслью Украины такими руководителями «Нафтогаза», как Коболев. Впрочем, теперь это не проблемы этих чиновников, поскольку труба была передана новой компании «Оператор ГТС Украины».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Патриарх Иерусалимский Феофил решил созвать Всеправославное совещание в феврале 2020 года
Собрание Предстоятелей Поместных Церквей пройдёт в Иордании и обсудит нынешний кризис и раскол в мировом Православии...

В Минэкономразвития поддерживают отмену налогов для малоимущих семей
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что такая мера могла бы способствовать развитию российской экономики...

Гладко было на бумаге
В Трехсторонней контактной группе не смогли договориться о разведении сил на трёх новых участках на Донбассе и об обмене пленными...

Митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав заявил о готовности прибыть на Всеправославное совещание в Иордании
Св. Синод Чехословацкой Православной Церкви приветствовал инициативу Иерусалимского Патриархата...

Союзники бранятся
Немецкий бизнес назвал санкции США против «Северного потока-2» ударом по суверенитету ЕС, а Ангела Меркель заявила, что Берлин не станет отвечать Вашингтону той же монетой...

В «Нафтогазе» признали, что украинская ГТС без российского газа ничего не стоит
Украинские газовые чиновники начали готовить украинское общество к тому, что нового газового контракта с Россией до 1 января подписать не удастся...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского первопечатника диакона Ивана Федорова, а также государственного деятеля Великого князя Михаила Николаевича...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика