В «Нафтогазе» признали, что украинская ГТС без российского газа ничего не стоит
Украинские газовые чиновники начали готовить украинское общество к тому, что нового газового контракта с Россией до 1 января подписать не удастся…
Вероятность подписания нового транзитного контракта между Украиной и Россией до 1 января 2020 годе есть, но она очень маленькая. Об этом откровенно заявил в среду глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает ТАСС.
«Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <…> очень маленькая, но надеемся на лучшее», — сказал Коболев, выступление которого транслировалось на YouTube-канале компании. Глава «Нафтогаза» добавил, что с каждой минутой эта вероятность «приближается к нулю».
Он также заявил, что спрогнозировать итоги переговоров по газу с Россией «сложно».
Коболев сообщил, что в отсутствие такого контракта новому оператору газотранспортной системы Украины предстоит пройти «стресс-тест», имея в виду трудности, связанные с отсутствием транзитных поставок. Сертификация компании-оператора на Украине близится к завершению, продолжил Коболев.
«Окончательное решение о сертификации ожидается 26 декабря. Также мы ожидаем, что регулятор 26 декабря опубликует тарифы, по которым рынок будет работать весь следующий год», — сказал глава «Нафтогаза».
Он также рассказал о том, какие активы и как передаются компании «Оператор ГТС Украины» от «Нафтогаза». Коболев отметил, что ранее одна из компаний-оценщиков из «большой четвёрки» (четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG) оценила стоимость ГТС в более 34 млрд гривен (почти $ 1,5 млрд по текущему курсу).
«Эта цифра отображает более-менее реальную стоимость, сколько будет стоить ГТС, если ею не будут пользоваться в транзитном режиме, но будут пользоваться в режиме транспортирования газа для потребителей Украины», — пояснил Коболев.
Иными словами, газовая труба Украины, стоившая в лучшие времена более 300 млрд долларов, без российского газа обесценилась в сотни раз. Таков печальный итог руководства газовой отраслью Украины такими руководителями «Нафтогаза», как Коболев. Впрочем, теперь это не проблемы этих чиновников, поскольку труба была передана новой компании «Оператор ГТС Украины».
В «Нафтогазе» признали, что украинская ГТС без российского газа ничего не стоит Украинские газовые чиновники начали готовить украинское общество к тому, что нового газового контракта с Россией до 1 января подписать не удастся...