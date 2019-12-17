Митрополиты Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор и Тамасосский Исайя ответили на критику Архиепископа Кипрского Хризостома, уличив его в двуличии…

В ответ на резкую критику в своей адрес со стороны Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Кипрского Хризостома за поддержку УПЦ и критику действий Фанара на Украине, трое кипрских архиерея митрополиты Лимассольский Афанасий, Киккский Никифор и Тамасосский Исайя незамедлительно дали свой ответ на этот выпад и 16 декабря 2019 года опубликовали открытое письмо к владыке, сообщает греческое издание «Ромфея».

Трое авторитетных кипрских архипастыря указывают в своём совместном письме, что решение Священного Синода Кипрской Православной Церкви о «нейтралитете» в украинской проблеме не означает, что оно запрещает литургическое общение или любую другую церковную службу не только с представителями Вселенского Патриархата, но и с духовенством Русской Православной Церкви. И поэтому архипастыри недоумевают, какие образом они могли нарушить решение Священного Синода?

При этом архипастыри обратили внимание, что в решении Синода указывается на отсутствие канонических рукоположений у признанных Фанаром украинских раскольников, и таким образом, в постановлении открыто говорится об отступлении в этом вопросе от канонов и строгих церковных принципов.

Что касается «упрёков» Архиепископа Хризостома в том, что «мы совместно с синодальными учреждениями Московского Патриархата организовали конференцию по монашеству, то вызывает удивление, почему Предстоятель не высказал такую же критику и по отношению к участию митрополита Константского Василия как представителя Церкви Кипра в престольном празднике (30/11/2019) Вселенского Патриархата», в котором приняли участие и представители украинских раскольников.

«Является ли это участие, по вашему мнению, нарушением „нейтралитета“, объявленного Св. Синодом Церкви Кипра по данному вопросу?», — задают Предстоятелю вопрос трое архиереев.

Завершая своё письмо, митрополиты подчеркивают, что монашеская конференция, организованная тремя митрополиями Кипрской Православной Церкви 20−29 ноября 2019 года, никоим образом не нарушает решения Св. Синода Кипрской Церкви о нейтралитете по украинскому вопросу, и никак с ним не связана, а потому считают критику в свой адрес по этому вопросу несправедливой.

Русская линия