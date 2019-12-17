Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2019

США начали финансировать греческие церковные СМИ
Образованный на базе портала «Ромфея» сайт Orthodox Times получил от Госдепа США 100 тысяч долларов…

Команда Orthodox Times с послом США Джеффри ПайеттомГреческий церковный портал Orthodox Times, известный своим тенденциозным освещением церковных событий в православном мире и допускающий постоянные выпады и нападки на Русскую Православную Церковь и каноническую Церковь на Украине, получает финансирование из Государственного департамента США, сообщает Orthochristian.com.

Изначально в декабре 2019 года данное издание было создано, как английская версия широко известного греческого православного издания Romfea, однако его редакционная политика вскоре начала полностью противоречить политике данного церковного ресурса, старающегося занимать сдержанную и нейтральную позицию. В связи с этим вскоре новый портал был переименован в Orthodox Times, и с тех пор не имеет никакого отношения к Romfea.

В феврале издание сообщило, что посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с его редакционной командой, после чего он написал в своем Твиттере: «Мне понравилась встреча с командой @RomfeaNews. Мы рады, что @StateDept оказал поддержку для запуска этого значимого усилия по укреплению Свободной Прессы, борьбе с дезинформацией, а также подчеркиваем ценности, которые мы разделяем с православием и Вселенским Патриархом».

По данным официального сайта правительства США USASPENDING.gov, посольство США в Греции не ограничилось просто словами поддержки данного ресурса, а выделило греческие журналистам грант в размере 100 тысяч долларов.

Грант охватывал период с 1 октября 2018 года по 31 октября 2019 года и был присуждён «для противодействия организациям, распространяющим фейковые новости и вводящим в заблуждение верующих в православных общинах путём мониторинга СМИ и расширения охвата новостного портала ROMFEA. GR».

Эти средства были предоставлены Государственным департаментом частной компании World Media Orthodox Network. Согласно странице Orthodox Time «О НАС», «портал принадлежит Православной сети World Media Orthodox Network».

Административным учреждением по гранту является Бюро по европейским и евразийским делам Государственного департамента, чья «основная цель заключается в содействии демократическим и свободным рыночным переходам в бывших коммунистических странах Центральной и Восточной Европы и Евразии, что позволит им преодолеть своё прошлое и стать надёжными, продуктивными членами евроатлантического сообщества западных демократий».

Госдепартамент США также открыто заявляет о своей поддержке создания Патриархом Варфоломеем «Православной Церкви Украины» и поэтому нет ничего удивительного в том, что он решил финансировать греческие СМИ, которые продвигают идею «особых прав Константинополя» во всём православном мире.

Стоит отметить, что, несмотря на то, что период действия американского гранта закончился 31 октября 2019 года, частная компания World Media Orthodox Network претендует на продолжение американского финансирования и, судя по всему, она его получит.

Русская линия

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