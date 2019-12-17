Верховный суд Украины разрешил Украинской Православной Церкви, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, сохранить своё название. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ. Об этом «Главкому» сообщил управляющий делами УПЦ, постоянный член Священного Синода УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает Страна.ua.

Верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили просьбу Предстоятеля УПЦ и главы Киевской митрополии митрополита Онуфрия о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые находятся в составе Киевской митрополии УПЦ. Кстати, часть из них находится на территориях Донбасса и Крыма.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и её структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», — говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что Киевская митрополия УПЦ добивается в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года № 37 «Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

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