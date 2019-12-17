Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2019

Верховный суд Украины защитил УПЦ от нападок украинского Минкульта
Суд отклонил кассационную жалобу чиновников на решение нижестоящих судов, приостановивших переименование канонической Церкви…

Верховный суд УкраиныВерховный суд Украины разрешил Украинской Православной Церкви, которая находится в единстве с Московским Патриархатом, сохранить своё название. Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Минкульта о переименовании УПЦ. Об этом «Главкому» сообщил управляющий делами УПЦ, постоянный член Священного Синода УПЦ, митрополит Бориспольский и Броварский Антоний, сообщает Страна.ua.

Верховный суд согласился с позицией двух предыдущих судов, которые уже удовлетворили просьбу Предстоятеля УПЦ и главы Киевской митрополии митрополита Онуфрия о запрете Министерству юстиции, Министерству культуры и их структурным подразделениям, государственным регистраторам, государственным и частным нотариусам осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций.

В частности, запрет на изменения регистрации распространяется на религиозные организации и общины, епархии, монастыри, духовные семинарии, училища и академии, которые находятся в составе Киевской митрополии УПЦ. Кстати, часть из них находится на территориях Донбасса и Крыма.

«Коллегия судей соглашается с выводами судов предыдущих инстанций, которые установили, что регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в ЕГР о Киевской митрополии УПЦ и её структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Поскольку непринятие таких мер может существенно осложнить или вообще сделать невозможным исполнение решения суда, в случае удовлетворения исковых требований, и усложнить эффективную защиту и восстановление прав и интересов истца, для защиты которых он обратился в суд», — говорится в постановлении Верховного суда.

Отмечается, что Киевская митрополия УПЦ добивается в судах признания противоправным и отмены приказа Министерства культуры Украины от 25 января 2019 года № 37 «Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

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