Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2019

Еврейский суд заморозил реализацию сделки по продаже недвижимости Иерусалимского Патриархата
Покупка иудеями «Атерет Коаним» церковной собственности может быть отменена, на чём настаивает иерусалимское священноначалие…

Вечерний ИерусалимИерусалимский окружной суд удовлетворил обращение Иерусалимского Патриархата о проведении нового судебного процесса по рассмотрению законности сделки, в рамках которой права на два здания в Старом городе Иерусалима перешли в руки иудейской организации «Атерет Коаним», сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на «Гаарец».

Решение было принято в одностороннем порядке, поскольку представители компаний, через которые «Атерет Коаним» проводила сделку, в суд не явились.

Речь идет о длящейся уже 15 лет судебной тяжбе между Иерусалимской Патриархией и компаниями, купившими у неё расположенные у Яффских ворот в Старом городе Иерусалима здания отелей.

Заключённая в 2004 году сделка привела к низложению Патриарха Иринея, место которого занял Патриарх Феофил, попытавшийся с тех пор добиться признания сделки недействительной.

Власти Израиля в течение нескольких лет отказывались признать легитимность интронизации Патриарха Феофила, в том числе — в связи с обращением Патриарха Иринея в израильский суд с требованием признать его смещение незаконным.

В июне 2019 года Верховный суд Израиля принял окончательное решение, признав сделку законной. Патриархия в ответ на это обратилась с просьбой о проведении нового процесса в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, основываясь на показаниях директора двух проданных отелей Теда Блюмфильда.

Русская линия

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Еврейский суд заморозил реализацию сделки по продаже недвижимости Иерусалимского Патриархата
Покупка иудеями «Атерет Коаним» церковной собственности может быть отменена, на чём настаивает иерусалимское священноначалие...

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