Покупка иудеями «Атерет Коаним» церковной собственности может быть отменена, на чём настаивает иерусалимское священноначалие…

Иерусалимский окружной суд удовлетворил обращение Иерусалимского Патриархата о проведении нового судебного процесса по рассмотрению законности сделки, в рамках которой права на два здания в Старом городе Иерусалима перешли в руки иудейской организации «Атерет Коаним», сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на «Гаарец».

Решение было принято в одностороннем порядке, поскольку представители компаний, через которые «Атерет Коаним» проводила сделку, в суд не явились.

Речь идет о длящейся уже 15 лет судебной тяжбе между Иерусалимской Патриархией и компаниями, купившими у неё расположенные у Яффских ворот в Старом городе Иерусалима здания отелей.

Заключённая в 2004 году сделка привела к низложению Патриарха Иринея, место которого занял Патриарх Феофил, попытавшийся с тех пор добиться признания сделки недействительной.

Власти Израиля в течение нескольких лет отказывались признать легитимность интронизации Патриарха Феофила, в том числе — в связи с обращением Патриарха Иринея в израильский суд с требованием признать его смещение незаконным.

В июне 2019 года Верховный суд Израиля принял окончательное решение, признав сделку законной. Патриархия в ответ на это обратилась с просьбой о проведении нового процесса в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, основываясь на показаниях директора двух проданных отелей Теда Блюмфильда.

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