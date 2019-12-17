Германия обжаловала решение Европейского суда, который постановил уменьшить объёмы прокачки газа «Газпромом» через газопровод OPAL. Об этом объявили во вторник, 17 декабря, в Европейском суде в Люксембурге, сообщает «Немецкая волна».

Немецкий газопровод OPAL является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который проходит по дну Балтийского моря. Через него Россия поставляет газ в страны Западной и Центральной Европы, минуя транзитные страны.

Правительство Польши было обеспокоено тем, что использование OPAL может привести к сокращению транзита газа через другие два трубопровода, как проходят через Восточную Европу.

До 2016 года «Газпром», согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Однако кроме российского концерна, который транспортирует через OPAL газ из «Северного потока», других поставщиков с такими же объёмами в этом регионе нет, поэтому труба оставалась полупустой. Поэтому в 2016 году Еврокомиссия (ЕК) предоставила «Газпрому» право использовать OPAL на 80−90 процентов в долгосрочной перспективе.

Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд в Люксембурге отменил это решение ЕК, признав его принятым «с нарушением основного принципа солидарности в энергетическом секторе». Польский концерн PGNiG предъявлял претензии относительно того, что OPAL неправомерно исключили из европейского механизма урегулирования, который запрещает монопольное использование газопроводов.

Варшава подвергла решение Брюсселя жёсткой критике, заявив, что видит в этом угрозу безопасности энергопоставок в страны Центральной и Восточной Европы. Наращивание мощностей прокачки по газопроводу OPAL позволит российскому концерну доставлять в Европу больше газа в обход традиционного транзитного маршрута через территорию Украины.

Характерно, что решение Европейского суда в Люксембурге по ограничению использования газопровода было принято накануне переговоров России и Украины по продлению транзита российского газа по украинской территории, и воспринималось, как стремление ЕС оказать давление на «Газпром», чтобы он был более сговорчивым. Однако, в случае если новый договор подписать не удастся, от такого решения суда пострадает в первую очередь сама Европа, которая останется без необходимых объёмом газа.

Чиновники ЕС сами без видимых на то причин оставляют свою трубу наполовину пустой, а потому им будет сложно обвинять «Газпром» в невыполнении контрактных обязательств по поставке газа, когда украинский транзит будет остановлен. Понимая это, немецкие власти хотят заранее подготовиться к возможному кризису и оспаривают решение Европейского суда по OPAL.

Русская линия