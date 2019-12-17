Русская линия
Сводка новостей от 17 декабря 2019

Протоиерей Николай Балашов: Вопрос о принудительном переименовании УПЦ, к сожалению, ещё не закрыт
Зампред ОВЦС МП прокомментировал решение Верховного суда Украины о приостановке переименования канонической Церкви…

Протоиерей Николай БалашовПостановление Верховного суда Украины, подтвердившее приостановку переименования Украинской Православной Церкви, свидетельствует об уважении судей к закону и положительно оценивается Русской Православной Церковью, но вопрос ещё не решён, заявил РИА Новости замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

Верховный суд Украины ранее оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской Православной Церкви, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре. В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ её названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ Минкульта и добилась приостановки этого решения в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда Минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

«Конечно, это постановление Верховного суда оценивается нами положительно. Оно свидетельствует об уважении судей к закону и к Конституции Украины. Однако речь в данном случае не идёт об окончательном решении вопроса о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви», — сказал протоиерей Николай Балашов.

Он обратил внимание на то, что пока Верховный суд лишь отказал Министерству культуры Украины в разрешении приступить к односторонним действиям по таковому переименованию до тех пор, пока в судах не рассмотрен иск УПЦ к министерству, в котором со стороны Церкви оспорена проведённая министерством «религиоведческая экспертиза».

«Вместе с тем, сама поправка к закону, предусматривающая принудительное переименование религиозных организаций и принятая Верховной радой Украины 20 декабря 2018 года, была ещё в январе оспорена группой депутатов Верховной рады, которые обратились в Конституционный суд Украины с представлением о неконституционности принятого Радой закона. Это обращение было принято в производство КС, но решения пока нет», — добавил представитель РПЦ.

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