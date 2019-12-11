В Иерусалимском Патриархате надеются на разрешение текущего кризиса в мировом Православии

10 декабря 2019 года в малом тронном зале Иерусалимской Патриархии состоялась встреча Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всей Палестины Феофила III c постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием, сообщает пресс-служба Русской Духовной Миссии.

На встрече также присутствовали начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов), член РДМ иеромонах Афанасий (Букин) и паломники, прибывшие на Святую землю с владыкой Варсонофием.

Митрополит Варсонофий в своём приветственном слове отметил особую важность недавнего визита Его Блаженства в Москву и совместного служения Божественной литургии с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и множеством иерархов Русской Церкви. Также владыка выразил признательность Блаженнейшему Патриарху Феофилу за его труды по сохранению единства Православной Церкви, особо подчеркнув значимость высказанного им предложения провести собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей в Иордании.

В свою очередь Патриарх Иерусалимский Феофил поблагодарил Его Высокопреосвященство и попросил передать слова благодарности за тёплый приём и гостеприимство, оказанные ему Московским Патриархом Кириллом и Президентом РФ Владимиром Путиным.

Блаженнейший Феофил отметил, что настроен очень оптимистично в отношении разрешения текущего кризиса, а также сказал, что «все человеческие трудности, кажущиеся непреодолимыми, могут быть разрешены с Божией помощью».

В завершение Предстоятель Иерусалимской Церкви подарил гостям памятные подарки.

Русская линия