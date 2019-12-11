Преподавание Закона Божия в школе и объявление Православия государственной религией, к сожалению, уже не останавливает этот процесс…

В последние годы в Греции, как и в России, наблюдается стремительное падение рождаемости и рост смертности. В результате по прогнозам экспертов, население Греции к 2025 году должно сократиться с 10 до 8 миллионов человек. Об этом сообщает Orthodoxtimes.com со ссылкой на данные социологов.

Греция вступила в демографический кризис в 2011 году, когда впервые с 1944 года в стране была зафиксирована убыль населения, сообщил акушер-гинеколог, основатель и генеральный директор HOPEgenesis Стефанос Чандакас на мероприятии, проведённом в Американском колледже Греции в Афинах.

В 2017 году в Греции было зарегистрировано 88 553 рождений и 124 501 смертей. Таким образом, только за один год население этой православной страны уменьшилось почти на 36 тысяч человек.

Согласно последним данным Организации Объединенных Наций, в настоящее время население Греции составляет 10 млн 451 тысяч 862 человека. Но по самым консервативным оценкам оно до 2025 года уменьшится на 2,5 млн.

Греческие акушеры подчёркивают, что Греция по-прежнему занимает низкие позиции в принятии политики поддержки материнства, семьи и фертильности, и поэтому основной целью властей должно быть создание благоприятных условий для поддержки молодых пар детородного возраста.

Пока же гречанки, как и русские, не хотят рожать детей. Общий коэффициент фертильности Греции, который указывает на число детей, рождаемых каждой женщиной в репродуктивном возрасте, вырос с 1,31 в 2004 году до 1,5 в 2008—2009 годах и вновь снизился до 1,35 в 2017 году.

Средний возраст греческих женщин, рожающих впервые, также значительно возрос: с 28,8 лет в 2008 году до 30,3 лет в 2016 году.

Преподавание Закона Божия в школе и объявление Православия государственной религией, к сожалению, уже не останавливает этот процесс, поскольку греки всё более отворачиваются от христианской нравственности и разделяют мертвящую общеевропейскую идеологию потребления.

Не случайно, количество абортов в этой православной стране на душу населения в настоящее время едва ли не превосходит количество абортов в России, власти которой продолжает в этом вопросе оперировать понятиями советских безбожных чиновников.

Русская линия