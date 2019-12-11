В Иерусалиме в ближайшее время может начаться новый судебный процесс о принадлежности трёх зданий Иерусалимского Патриархата в Старом Городе у Яффских ворот…

В Иерусалиме ожидается очередной суд о принадлежности трёх церковных зданий у Яффских ворот, которые ранее принадлежали Иерусалимской Православной Церкви, а ныне право на владение ими оспаривается еврейской организацией «Атерет Коханим», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Fides.

В последние дни, по данным еврейской прессы, судья окружного суда Иерусалима усомнился в справедливости предыдущего решения Верховного суда, принятого в пользу иудеев, и де-факто открыл новый судебный процесс о принадлежности спорной собственности.

Три церковных здания расположены в христианском квартале Старого города, и являются объектом судебных тяжб уже более 14 лет.

В Иерусалимском Патриархате требуют отменить сделку о приобретении трёх церковных зданий организацией еврейских поселенцев «Атерет Коханим», поскольку те действовали через посредников и скрыли, что являются радикальными иудеями. Знай об этом греческие иерархи, они бы не стали продавать эту недвижимость, ведь она находится у самых Яффских ворот.

Однако, в июне прошлого года Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Иерусалимского Патриархата. Суд постановил, что имущество Иерусалимского Патриархата было вполне законно приобретено иностранными посредниками, действовавшими от имени «Атерет Коханим».

После оглашения вердикта Верховного суда, 13 Патриархов, глав Церквей и христианских общин Святой Земли выступили с совместным заявлением о том, что цель мошеннической деятельности организации «Атерет Коханим» заключается в захвате церковной недвижимости в христианской части Старого города.

Более того, по мнению заявителей, деятельность организации еврейских поселенцев нарушает положения «статус-кво Святой Земли», которые регулируют отношения между различными религиозными общинами в Священном городе, а потому представляет серьёзную «угрозу для местного христианского присутствия как такового».

С целью побудить еврейские власти пересмотреть принятое решение Иерусалимский Патриарх Феофил ездил в США, а совсем недавно побывал и в России, где встречался с президентом России Владимиром Путиным. Не исключено, что именно эти поездки могут способствовать отмене уже принятого еврейскими властями решения.

Русская линия