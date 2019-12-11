В Белграде стреляли в черногорского бизнесмена Миодрага Дака Давидовича и епископа Будванско-Никшичского Иоаникия…

Черногорский общественный деятель, бизнесмен Миодраг Дака Давидович, активно выступающий против раскола в Сербской Православной Церкви и действий черногорских властей на церковном направлении, ранен в Белграде. Покушение на него и находившегося рядом с ним черногорского владыку Иоаникия произошло во вторник в белградском отеле «Краун Плаза», передаёт Ryb.ru.

Сербской издание «Вечерне новости» сообщает, что в Давидовича стреляли, когда он находился в лобби отеля. Он ранен в кисть левой руки. Бизнесмена госпитализировали, его жизни ничто не угрожает.

Черногорский портал ИН4С уточняет, что Давидович в момент покушения находился в обществе иерарха Черногорской митрополии Сербской Православной Церкви епископа Будванско-Никшичского Иоаникия. Расследование должно показать, кто был настоящей целью стрелявших.

После покушения в ночь на среду на одной из парковок Белграда полиция обнаружила сгоревший легковой автомобиль, в котором была найдена снайперская винтовка, из которой, предположительно, был ранен бизнесмен.

Миодраг Дака Давидович является убеждённым сторонником Сербской Православной Церкви в Черногории, он награждён многочисленными церковными наградами за благотворительную деятельность. Меценат стремился к объединению разрозненных оппозиционных партий в Черногории.

Политологи отмечают, что бизнесмен являлся одним из немногих политиков в Черногории, который мог бы составить серьёзную конкуренцию бессменному лидеру страны Мило Джукановичу.

Епископ Будванско-Никшичский Иоаникий является одним из наиболее уважаемых и авторитетных черногорских иерархов. Наряду с 81-летним митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием он активно противостоит стремлению черногорских властей создать в стране «Черногорскую православную церковь» по украинскому сценарию.

Владыка Иоаникий выступал одним из ключевых организаторов массового молебна верующих, выступивших против притеснения Церкви 15 июня в Подгорице. А на 21 декабря архипастырь созвал верующих на очередную акция в городе Никшич на севере Черногории, откуда родом и раненый бизнесмен Давидович.

Русская линия