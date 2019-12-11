Правительство Марковича утвердило и внесло в парламент законопроект о национализации всех религиозных строений, чтобы передать их черногорским раскольникам…

Несмотря на протесты Сербской Православной Церкви, 5 декабря 2019 года правительство Черногории приняло законопроект, согласно которому власти страны предлагают зарегистрировать в качестве государственной собственности все религиозные здания и объекты, ранее принадлежавшие независимому королевству Черногории до того, как оно в 1918 году стало частью Королевства сербов, хорватов и словенцев, позднее называемого Югославией, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Balkan Insight».

В новом законе говорится, что религиозные общины могут сохранить свои активы только в том случае, если они представят чёткие доказательства права собственности. Представители Сербской Православной Церкви считают, что таким образом черногорские власти пытаются отобрать у неё храмы и передать их черногорским раскольникам.

Министр юстиции Черногории Зоран Пазин в ответ заявил, что данным законом правительство якобы хочет защитить культурные ценности страны и не намерено конфисковать храмы.

По информации издания, правительство приняло соответствующее решение после консультаций с Венецианской комиссией, представители которой, однако, призвали власти страны к большей ясности.

В июне 2019 года законопроект был пересмотрен после того как сербские епископы на чрезвычайном церковном Синоде в Подгорице заявили, что будут защищать церковное имущество ценой своей жизни.

Более того, в сентябре митрополит Черногорский Амфилохий (Радович) и премьер-министр страны Душко Маркович согласились, что по этому законопроекту нужно принимать компромиссное решение. Однако, уже в октябре Маркович сообщил, что правительство готово принять закон, независимо от того, одобряет его Церковь или нет.

Власти Черногории заявляют, что новый закон установит имущественные права государства на культурное наследие Черногории, а любые споры о собственности с религиозными группами будут решаться судами, как и любые другие имущественные споры.

В свою очередь, священник Сербской Православной Церкви Велибор Дзомич сообщил, что правительство проигнорировало предложения Юридического совета Сербской Церкви. По словам отца Велибора, «готовится беспрецедентная идеологизация и политизация права на свободу вероисповедания».

В данный момент закон направлен в парламент, где он будет обсуждаться на специальной сессии в конце декабря.

Вместе с тем, оппозиционные партии страны предупредили, что, приняв такой закон, правительство рискует поставить под угрозу гражданский мир в Черногории, а крупнейший оппозиционный блок, «Демократический фронт», уже заявил о массовых акциях протеста.

Русская линия