Русская линия
Сводка новостей от 11 декабря 2019

На Бутовском полигоне появится музей жертв политических репрессий
Соответствующую инициативу Русской Православной Церкви поддержал президент России Владимир Путин…

Бутовские новомученикиВ ходе заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2019 года в Москве, Владимир Путин со вниманием отнёсся к просьбам представителей Русской Православной Церкви о необходимости совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий, а также поддержал создание соответствующего музея на Бутовском полигоне в Подмосковье, сообщает Православие.Ru.

Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне, председатель Комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии протоиерей Кирилл Каледа просил президента «дать указания о необходимости совершенствования в сфере вопроса массовых захоронений, в частности необходимо создание общероссийского реестра» подобных мест. «Необходимо дать указания о проведении архивных исследований по поиску документов, связанных с местами массовых захоронений, для того чтобы облегчить поиск этих мест», — сказал отец Кирилл.

Священник рассказал, что массовые захоронения жертв политических репрессий не имеют статуса, и непонятно, кто должен за них отвечать. «В результате происходят конфликты типа того, который произошёл в Перми этой осенью, когда добровольцы попытались обустроить место массовых захоронений, находящееся на территории лесного фонда, а лесное хозяйство подало на них в суд за то, что были нарушены какие-то насаждения», — отметил отец настоятель.

Кроме того, местонахождение захоронений доподлинно не известно и не зафиксировано в официальных документах. Одни из них находятся в непосредственной близости от быстро растущих городов, а другие — в удаленных местностях, и их следы уничтожаются.

Отец Кирилл также попросил дать поручение Правительству Москвы или Подмосковья, чтобы на месте переданного приходу в Бутове бывшего здания ФСБ на территории Бутовского полигона совместно с Русской Православной Церковью был создан музей памяти пострадавших за веру в годы репрессий. Здание площадью более 5000 кв. метров было передано в 2015 году по просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта и подведения коммуникаций.

«Что касается самого порядка работы вокруг и с местами массового захоронения, то давайте попросим депутатов Госдумы, чтобы они поработали и сделали предложения, соответствующим образом, чтобы мы укрепили нормативную базу и сделали то, о чем вы сейчас сказали», — сказал В. Путин на встрече с членами Совета. «Что касается музея. (его) создания, ремонтных работ, то я попрошу мэра Москвы, чтобы он это поддержал. Я думаю, что это сегодня не сложно сделать», — заявил Владимир Путин.

Русская линия

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