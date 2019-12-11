В ходе заседания Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 10 декабря 2019 года в Москве, Владимир Путин со вниманием отнёсся к просьбам представителей Русской Православной Церкви о необходимости совершенствования законодательства о массовых захоронениях жертв политических репрессий, а также поддержал создание соответствующего музея на Бутовском полигоне в Подмосковье, сообщает Православие.Ru.

Настоятель храма Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Бутовском полигоне, председатель Комиссии по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии протоиерей Кирилл Каледа просил президента «дать указания о необходимости совершенствования в сфере вопроса массовых захоронений, в частности необходимо создание общероссийского реестра» подобных мест. «Необходимо дать указания о проведении архивных исследований по поиску документов, связанных с местами массовых захоронений, для того чтобы облегчить поиск этих мест», — сказал отец Кирилл.

Священник рассказал, что массовые захоронения жертв политических репрессий не имеют статуса, и непонятно, кто должен за них отвечать. «В результате происходят конфликты типа того, который произошёл в Перми этой осенью, когда добровольцы попытались обустроить место массовых захоронений, находящееся на территории лесного фонда, а лесное хозяйство подало на них в суд за то, что были нарушены какие-то насаждения», — отметил отец настоятель.

Кроме того, местонахождение захоронений доподлинно не известно и не зафиксировано в официальных документах. Одни из них находятся в непосредственной близости от быстро растущих городов, а другие — в удаленных местностях, и их следы уничтожаются.

Отец Кирилл также попросил дать поручение Правительству Москвы или Подмосковья, чтобы на месте переданного приходу в Бутове бывшего здания ФСБ на территории Бутовского полигона совместно с Русской Православной Церковью был создан музей памяти пострадавших за веру в годы репрессий. Здание площадью более 5000 кв. метров было передано в 2015 году по просьбе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако оно находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта и подведения коммуникаций.

«Что касается самого порядка работы вокруг и с местами массового захоронения, то давайте попросим депутатов Госдумы, чтобы они поработали и сделали предложения, соответствующим образом, чтобы мы укрепили нормативную базу и сделали то, о чем вы сейчас сказали», — сказал В. Путин на встрече с членами Совета. «Что касается музея. (его) создания, ремонтных работ, то я попрошу мэра Москвы, чтобы он это поддержал. Я думаю, что это сегодня не сложно сделать», — заявил Владимир Путин.

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