Владимир Гусев: «Чем больше людей в храмах и музеях, тем меньше выходящих из дома с оружием»

24 ноября 2019 года в церковной и культурной жизни Северной столицы произошло знаменательное событие — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освятил домовый храм Архистратига Михаила в Инженерном замке Санкт-Петербурга и возглавил первую после многих лет Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает официальный сайт Санкт-Петербургской епархии.

Перед богослужением митрополит Варсонофий и директор Государственного Русского музея Владимир Гусев подписали договор между Санкт-Петербургской епархией и музеем о режиме богослужений в Михайловской церкви и сотрудничестве в сфере культурных и образовательных программ. Богослужения в храме будут совершаться по великим праздникам для общины сотрудников музея.

Архипастырь поздравил присутствовавших с подписанием договора. «В Санкт-Петербурге издавна во многих учреждениях — воинских, учебных, культурных — были православные храмы, сейчас они возрождаются, — сказал глава митрополии. — Сегодня мы освятим храм, в котором будут совершаться богослужения для тех, кто трудится в музее. Между епархией и музейным сообществом добрые отношения, хотя некоторые хотят нас разделить. Но мы всегда вместе, у культуры и Церкви общая основа, православная. Великие русские живописцы в основном были верующими, и это отражено в их творчестве. Поэтому они оставили нам богатое наследие, на котором воспитываются новые поколения».

Владимир Гусев вспомнил, какой была церковь 25 лет назад: «Тогда Русскому музею передали Михайловский замок, и мы впервые оказались здесь, в церкви, на месте которой было складское помещение. И решили, что церковь будет возрождена. Церковь и музей — это неотъемлемые части культуры, объединяющей людей. Чем больше людей в храмах и музеях, тем меньше выходящих из дома с оружием. Впереди ещё много работы, но начало сотрудничеству положено».

Митрополиту Варсонофию сослужили епископ Галичский и Макарьевский Алексий, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, протоиерей Александр Кудряшов, настоятель протоиерей Олег Скобля и другие священнослужители. Среди молящихся был художественный руководитель Михайловского театра, ктитор храма Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы Владимир Кехман.

«Освящение храма — добрый знак того, что диалог учреждений культуры и Церкви переходит в русло соработничества, плодотворного взаимодействия на благо верующих. Дай Бог сил всем причастным к этому сотрудничеству», — заявил настоятель храма протоиерей Олег Скобля, приняв от владыки Варсонофия икону Воскресения Христова.

За усердные труды во славу Святой Церкви серебряной медалью апостола Петра были награждены директор Русского музея Владимир Гусев и заведующий отделом русской живописи музея, староста прихода Григорий Голдовский. Архиерейская грамота вручена ведущему специалисту музея Светлане Римской-Корсаковой.

Русская линия