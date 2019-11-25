По данным соцопросов, 75% жителей Украины считают, что Зеленский должен в первую очередь думать о прекращении огня на востоке страны…

Более двух третей опрошенных украинцев — 75% – поддерживают переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным для разрешения конфликта на Донбассе, свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с КМИС, сообщает УНИАН.

В частности, у респондентов спросили, как они относятся к первым решениям и предложениям президента Зеленского. На это 75% опрошенных ответили, что поддерживают инициирование переговоров с президентом России для разрешения конфликта на Донбассе. 15,1% не поддерживают, а 2,6% ответили, что им безразлично, ещё 7,3% затруднились ответить.

При этом 59,2% респондентов поддерживают решение по отводу войск от линии разграничения, 25,6% – не поддерживают, 1,6% – безразлично относятся к этому, 13,6% – затруднились ответить.

Отдельно социологи спросили, какие должны быть первоочередные действия Зеленского и его команды. 73,7% ответили, что в первую очередь они должны думать о прекращении огня на Донбассе. 13,1% считают, что Украина должна озаботиться возвращением Крыма. А 4,6% опрошенных выступают за нормализацию отношений с Россией.

Опрос проводился с 4 по 19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах всех областей Украины. В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на контролируемых правительством территориях. В результате полевого этапа была собрана 2041 анкета. Теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

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