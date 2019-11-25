В случае, если «ПЦУ» последует в этом вопросе за Фанаром, разделение на Украине станет ещё более очевидным…

Глава украинских раскольников Епифаний Думенко заявил, что он не против того, чтобы «ПЦУ» перешла на новоюлианский календарь и праздновала Рождество по новому стилю 25 декабря. При этом он оговорился, что это станет возможно, если украинское общество будет не против такой реформы, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По мнению Думенко, на данный момент сложно представить, сколько времени понадобится для того, чтобы изменить дату празднования Рождества Христова с привычного для украинцев 7 января на 25 декабря.

«Большинство Поместных Православных Церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ», — заявил он.

По его словам, если христиане в Украине начнут праздновать Рождество 25 декабря, то вскоре можно будет говорить и об изменениях в церковных обычаях. «Если Церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем», — подытожил Думенко.

Проблема в том, что большинство украинских верующих как раз против переноса празднования Рождества на 25 декабря. Среди прихожан раскольничьих храмов ситуация может быть несколько иная, но среди верующих канонической Украинской Православной Церкви никто не потерпит перехода на новоюлианский календарь.

Таким образом, если раскольники всё же начнут праздновать Рождество по новому стилю, Украинская Православная Церковь от этого ничего не потеряет. Даже украинские униаты, которые формально признают власть папы Римского, крепко держатся за юлианский календарь, что уж говориться о канонической Церкви.

Русская линия