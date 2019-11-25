В Москве приостановлена работа подворья Александрийского Патриархата Соответствующее решение принял Святейший Патриарх Кирилл в связи с признанием Александрийским Патриархом украинских раскольников… Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице. «Действие представительства Александрийского Патриархата в Москве временно приостановлено», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук. По словам священника, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской Церкви предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, который соберётся в Москве в конце декабря. Как сообщалось, в начале ноября Патриарх Александрийский Феодор, «второй по чести» после Константинопольского среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей, признал «ПЦУ». Сразу после этого в Московском Патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени Патриарха Феодора, что означает фактический разрыв общения двух Церквей. Русская линия





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