Русская линия
Сводка новостей от 25 ноября 2019

В Москве приостановлена работа подворья Александрийского Патриархата
Соответствующее решение принял Святейший Патриарх Кирилл в связи с признанием Александрийским Патриархом украинских раскольников…

Подворье Александрийского Патриархата в МосквеПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице. «Действие представительства Александрийского Патриархата в Москве временно приостановлено», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

По словам священника, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской Церкви предположительно примет Священный Синод Русской Православной Церкви, который соберётся в Москве в конце декабря.

Как сообщалось, в начале ноября Патриарх Александрийский Феодор, «второй по чести» после Константинопольского среди Предстоятелей Поместных Православных Церквей, признал «ПЦУ». Сразу после этого в Московском Патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени Патриарха Феодора, что означает фактический разрыв общения двух Церквей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Архиепископ Тиранский Анастасий: Необходимо прекратить вражду и срочно созвать Всеправославный Собор
Предстоятель Албанской Православной Церкви призвал Фанар сделать шаг к примирению, а не надеяться, что «ПЦУ» постепенно признают все Поместные Церкви...

В Москве приостановлена работа подворья Александрийского Патриархата
Соответствующее решение принял Святейший Патриарх Кирилл в связи с признанием Александрийским Патриархом украинских раскольников...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем выдающихся русских мыслителей А.И.Кошелева и К.Н.Леонтьева...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика