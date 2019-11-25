В Правовом управлении Московской Патриархии поддержали решение Конституционного Суда о невозможности штрафов для граждан за совершение богослужений дома…

Постановление Конституционного суда России, согласно которому граждан нельзя штрафовать за предоставление своего жилья для проведения богослужений, поддержали в Русской Православной Церкви, указав, что практика совершения богослужений по домам полностью соответствует церковным традициям и основана на нормах ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», сообщает РИА Новости.

14 ноября КС РФ вынес решение по жалобе представительницы секты адвентистов Ольги Гламоздиновой. Она предоставила свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на 4 часа в неделю и согласилась на внесение в ЕГРЮЛ адреса дома в качестве адреса религиозной организации. Райотдел Росреестра привлёк её к административной ответственности и оштрафовал на 10 тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка, что, по мнению заявительницы, стало нарушением конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания.

КС подтвердил конституционность абзаца второго ст. 42 Земельного кодекса РФ и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ и разъяснил их конституционно-правовой смысл. Согласно постановлению КС, собственники жилых помещений вправе разрешать религиозным организациям проводить в их домах религиозные обряды и использовать адрес жилых помещений в качестве адреса религиозной организации, но при условии, что «сохраняется установленный законодателем для жилых помещений правовой режим, исключающий придание им иного — культового значения, когда они используются религиозной организацией на постоянной основе для осуществления уставной деятельности, включая размещение руководящих органов».

«Постановление КС не вызывает возражений, поскольку полностью соответствует практике совершения религиозными организациями Русской Православной Церкви религиозных обрядов (например, крещения, венчания, отпевания) в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан», — прокомментировала решение суда руководительница Правового управления Московского Патриархата игумения Ксения (Чернега).

По её словам, вывод КС основан на положении Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» (п. 2 ст. 16), согласно которому религиозные организации могут беспрепятственно совершать религиозные обряды в жилых помещениях.

Представительница Церкви уточнила, что это постановление КС не затрагивает вопросы совершения религиозных обрядов в жилых помещениях, находящихся в собственности религиозных организаций, поскольку «в силу прямых указаний закона, такие помещения должны использоваться для осуществления уставной деятельности религиозных организаций с учетом положений жилищного законодательства».

Русская линия