Предстоятель Албанской Православной Церкви призвал Фанар сделать шаг к примирению, а не надеяться, что «ПЦУ» постепенно признают все Поместные Церкви…

Предстоятель Албанской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий считает, что проблему по урегулированию всеправославного кризиса, связанного с предоставлением томоса «ПЦУ», нужно решать в срочном порядке. Об этом он написал в обращении, полный текст которого опубликован на греческом сайте «Ромфея», сообщает СПЖ.

Архиепископ Анастасий, который ранее называл представителей «ПЦУ» не имеющими никаких канонических хиротоний раскольниками, отметил, что «много пишется и говорится в последние месяцы об украинской церковной проблеме». Но, по мнению владыки, «самое важное сейчас это чтобы был выполнен долг единства Православия».

Предстоятель Албанской Церкви напоминает, что святой Иоанн Златоуст, выражая святоотеческий дух, опыт и церковное предание провозгласил: «имя Церкви не имя разделения, но имя единства и согласия. Церковь учреждена не для того, чтобы мы были разделенными, но для того, чтобы мы были едины». И в другом месте: «Ничто так не прогневляет Бога как разделять Церковь».

Именно поэтому, по словам Архиепископа, «каждое наше действие, таким образом, должно иметь ввиду эту основную истину, что единство Церкви — оно прежде всего и превыше всего».

Архиепископ Анастасий считает, что «церковные события прошедшего года сотворили новую существующую ситуацию с явным вмешательством геополитических интересов и целей», и «этой новой ситуацией невозможно пренебречь».

Он подчеркнул, что «дарование автокефалии украинской церкви не принесло желаемого единства православным, не принесло мира, как это было со всеми предыдущими автокефалиями».

По словам Блаженнейшего Анастасия, «центральное лицо украинской проблемы, самозванный „патриарх“ Филарет, в конце концов, отрёкся от Томоса, отвергая его содержание и его цель».

Более того, «разделение и вражда распространились и в других странах, и во всём православном мире. Русская Церковь использовала евхаристическое общение для давления. Десятки миллионов православных прервали евхаристическое общение с Константинопольским и Александрийским патриархатами и Церковью Эллады».

Но, с другой стороны, подчёркивает владыка, «вопрос действительности хиротоний, которые совершал самозваный патриарх Филарет, в то время, как он был отлучён и анафематствован, продолжает разделять», а «болезненные результаты дарования автокефалии стали известными не только в православных кругах, но и вообще во всем христианском мире».

Блаженнейший Анастасий подчеркнул, что «в настоящий момент среди большинства Православных Церквей установилось молчание, вызывающее беспокойство», а политическое давление, используемое в споре, «уязвляет духовный авторитет Православной Церкви».

В то же время, говорит владыка, «действия безответственных лиц, которые ругают тех, кто выражает отличные от них мнения, и одновременно хвалят тех, на чьей стороне они находятся, унижают межправославный диалог в кризисную для Православия эпоху».

По словам Предстоятеля Албанской Церкви «некоторые церковные круги выражают надежду, что понемногу все Православные Церкви признают того, кому был дан томос». Однако, подчеркивает он, «если даже некоторые Православные Церкви его и признают, многие другие, как свидетельствуют их публичные высказывания, категорически откажутся это сделать».

Блаженнейший владыка подчеркнул, что данная ситуация «будет иметь своим результатом этнофилетический распад (на греков, славян и на тех, кто желает гармоничных отношений со всеми), что в свою очередь отменяет многонациональный и многокультурный характер Православия и его Вселенскую природу».

Он особо отметил, что «время не исправляет автоматически церковные схизмы, оно их не лечит, но напротив — оно их утверждает и углубляет».

Поэтому, считает владыка, «нужно срочно найти путь преодоления церковной разнополярности».

Предстоятель Албанской Церкви уверен, что для того, «чтобы результативно отреагировать на всё это, нужно в первую очередь остановить вражду. Напряжение можно снять только путём диалога».

Это означает, говорит владыка, что «мы должны стремиться как можно быстрее начать общение и обмен взаимными предложениями относительно решения проблемы», потому что «в Православной Церкви существуют лица, которые могут содействовать немедленному началу переговоров».

Блаженнейший Анастасий считает, что основой такого диалога должны стать «истины православного Предания, которые утверждаются на Священном Писании», потому что только «следуя верно заповедям Господа, мы увидим новые пути для выхода из кризиса».

Он уверен, что «решение существует» и «Бог просветит нас, чтобы мы нашли это решение».

Вместе с тем, владыка напомнил, что «эти решения не будут достигнуты посредством обмена ругательными или угрожающими текстами, а тем более внецерковным вмешательством».

В то же время, Блаженнейший подчеркнул, что «конечно же, невозможно, чтобы эти решения были приняты в одностороннем порядке или решались автоматически течением времени».

Он уверен, что «любое промедление ухудшает уже и так плачевную ситуацию. И если надеяться, что в „будущем“ будет найдено какое-то решение, то к тому времени в истории Православной Церкви наберётся много неприятных страниц».

По мнению главы Церкви Албании, «основной принцип соборности, на котором утверждался с течением времени путь Православной Церкви, в конце концов, единственный, который может открыть выход из существующего кризиса».

Владыка считает, что только «собранные во Святом Духе со взаимоуважением, и имея единственной целью нахождение мира, мы сможем достигнуть такого решения, которое примет вся Православная Церковь».

По его словам, «насколько откладывается применение принципа соборности на всеправославном уровне, настолько многостороннее разделение в православном мире будет становиться во много раз опаснее», а «современные технологии усиливают шум, смущение и беспорядок между православными, что, в конце концов, уменьшает доверие к Церкви в современном мире».

Блаженнейший Анастасий пишет, что по случаю Рождества, через которое Бог примирился с человеческим родом, «мы смиренно обращаем наши моления, чтобы были ускорены шаги к примирению и к взаимному прощению, чтобы мы могли справедливо петь «слава в Вышних Богу и на земле мир в человецех благоволение».

Владыка уверен, что «инициатива врачующего рецепта нынешней ситуации должна принадлежать без сомнения Вселенской Патриархии». Однако, он подчеркнул, что «все автокефальные Церкви и все без исключения православные христиане имеют ответственность содействовать этому примирению».

По словам Предстоятеля Албанской Церкви «когда будет это примирение, то примирятся миллионы верующих, а Православие докажет свою духовную состоятельность лечить раны, под руководством Слова Божия и действием Святого Духа, утверждая ту Истину, что Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь имеет Главой Христа — Воплощенного Сына Божия, для Которого все и через Которого все, давшего нам служение примирения».

Русская линия