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Сводка новостей от 7 ноября 2019

К 155 летию со дня рождения преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны
В Екатеринбурге открылась выставка уникальных вещей, принадлежавших святой…

Великий князь Сергей Александрович и Великая княгиня Елизавета Федоровна1 ноября 2019 года исполнилось 155 лет со дня рождения преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны. К этой юбилейной дате в культурно-просветительском центре «Царский» оформлена музейно-библиотечная выставка «..Дорога, полная света, которую указал мне Господь..», сообщает официальный сайт Екатеринбургской епархии.

На выставке представлены уникальные вещи, принадлежавшие Великой княгине: фарфоровая кружка, тарелки для вторых блюд, перчатка, фрагменты ее блузки, кружевного воротничка и другие. Кроме этих предметов Музей святой Царской семьи выставил редкое издание 1909 года: Л. Бельский «Легенды и повести о святой Елисавете Венгерской ландграфини Тюренгенской» из библиотеки Марфо-Мариинской обители с авторским инскриптом.

«Не всякому поколению суждено встретить на своем пути такой благословенный дар неба, каким явилась для своего времени Великая княгиня Елисавета Феодоровна», — такие слова произнёс архиепископ Анастасий (Грибановский) в речи, посвященной её светлой памяти, опубликованной в 1925 году в Иерусалиме. Именно он, задолго до канонизации Елизаветы Федоровны в России, положил начало составлению её жития, — рассказали в центре «Царский».

Библиотека «Державная» знакомит в рамках открывшейся выставки с книгами своего фонда, которые рассказывают о разных этапах жизни Елизаветы Федоровны. Детство в семье Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы Алисы, заложившее основы её благородного христианского воспитания и любви к ближним. Замужество с Великим князем Сергеем Александровичем, вне личности которого невозможно полностью осмыслить путь, который она прошла именно в России, всей душой приняв Православие. Просветительская и благотворительная деятельность, паломнические поездки по российским губерниям и посещение в 1914 года Верхотурского Николаевского мужского монастыря. Полное самоотречение и служение Богу и ближним в основанной ей Марфо-Мариинской обители милосердия после трагической гибели супруга. Мученическая смерть в Алапаевске и прославление в лике святых.

«Несмотря на трагическую судьбу святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Федоровны, знакомство с выставкой оставляет в душе светлые чувства. Выставку украшают её любимые цветы — белые лилии. В связи с этим снова хочется вспомнить слова архиепископа Анастасия: «Она всюду вносила с собой чистое благоухание лилии; быть может, поэтому она так любила белый цвет: это был отблеск ее сердца», — отметили организаторы выставки.

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К 155 летию со дня рождения преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Федоровны
В Екатеринбурге открылась выставка уникальных вещей, принадлежавших святой...

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