Св. Синод Латвийской Православной Церкви выступил с опровержением сообщений СМИ о том, что Латвийская Церковь якобы намерена перейти в юрисдикцию Фанара…

В связи с тем, что власти Латвии 24 октября 2019 года зарегистрировали новую религиозную организацию под именем «Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата», в ряде зарубежных и отечественных СМИ появились лживые сообщения о том, что Латвийская Православная Церковь якобы готовится выйти из состава Московского Патриархата и перейти к Фанару.

В связи с этим Св. Синод Латвийской Православной Церкви вынужден был выступить с опровержением данных измышлений. «Ложная информация, находящаяся в этих материалах, смущает прихожан Латвийской Православной Церкви», — отметили в Синоде ЛПЦ и «ради мира и спокойствия» дали следующее разъяснение:

«Руководителем новозарегистрированной религиозной организации является Виктор Контузоров, которого в 1997 году Собор Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата отлучил от Православной Церкви. Это отлучение признано во всём Православном мире. С тех пор и по сегодняшний день Виктор Контузоров не является православным и не имеет никакого отношения к Святому Православию.

В настоящее время положение дел таково: в Латвии зарегистрирована наша Латвийская Православная Церковь, а по инициативе Виктора Контузорова зарегистрирована ещё одна новая религиозная организация — «Латвийская православная автономная церковь в юрисдикции Константинопольского Патриархата». Это два юридических лица, которые никоим образом не имеют ничего общего. Новая регистрация не имеет НИКАКОГО отношения к Латвийской Православной Церкви Московского Патриархата и НИКАК не влияет на положение нашей Церкви и на её название.

Все сведения о якобы переходе или переводе нашей Церкви в Константинопольский Патриархат являются откровенной неприкрытой ложью, придуманы недругами Православия и растиражированы средствами массовой информации.

Призываем всех верных чад Латвийской Православной Церкви не верить этим провокационным измышлениям. Весь этот вымысел направлен не только против Латвийской Православной Церкви, но и против каждого православного человека в Латвии".

Русская линия