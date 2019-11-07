Совсем недавно российские СМИ буквально издевались над председателем Патриаршей комиссии по делам семьи протоиереем Димитрием Смирновым, который в который раз заявил о том, что русский народ активно вымирает и с такими темпами рождаемости и смертности, как сейчас, ему осталось от силы 20−30 лет, а дальше на русских территориях будут жить совсем другие народы.

Однако, сейчас этот факт вынуждена была признать и Счётная палата. Об этом говорится в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, сообщает RT.

«Численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек. С начала года численность сократилась на 52,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%.

В Счётной палате рассказали, что число родившихся в январе — августе 2019 года составило 994,3 тыс. человек, что на 83,8 тыс. человек, или 7,8%, меньше, чем в январе — августе 2018 года.

«Естественная убыль населения в январе — августе 2019 года составила 219,2 тыс. человек и приблизилась к значению показателя в целом за 2018 год (224,6 тыс. человек), что на 50,1 тыс. человек, или в 1,3 раза, больше соответствующего периода 2018 года», — отмечается в докладе.

Как подчеркнули в Счётной палате, ускоряющаяся четвёртый год подряд естественная убыль населения создаёт существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения России.

В августе премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство планирует реализовать большой пакет мер для поддержки рождаемости в стране. В связи с этим, по словам российского премьера, возрастут расходы бюджета на поддержку рождаемости в России.

В частности, профильным ведомствам было поручено предусмотреть в бюджете на 2020 год повышение стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей. Отмечается, что средства будут выделены «с целью финансирования оплаты помощи беременным женщинам для профилактики прерывания беременности».

При этом власти упорно не хотят отказываться от финансирования абортов. С одной стороны, чиновники «обеспокоены» убылью населения, а с другой, ежедневно выделяют деньги на убийство собственных граждан. На этом фоне нет ничего удивительного, что все их потуги на демографическом направлении в итоге с треском проваливаются.

Русская линия