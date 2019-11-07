В Элладской Православной Церкви могут начаться нестроения из-за того, что предавшие каноническую УПЦ Драбинко и Шостацкий намерены посетить ряд греческих святынь…

9 — 15 ноября 2019 года делегация «ПЦУ» во главе с предавшими каноническую УПЦ и запрещёнными в служении митрополитами Александром (Драбинко) и Симеоном (Шостацким) намеревается совершить паломническую поездку по святым местам Греции. Однако, эта поездка может привести к обострению ситуации в Элладской Православной Церкви, верующие и рядовое духовенство которой не разделяют решение Архиепископа Афинского Иеронима о признании «ПЦУ», сообщает СПЖ.

Пр данным СПЖ, анонсированное паломничество вызвало крайнюю обеспокоенность и возмущение среди греческих иерархов, которые оказались откровенно не готовы «брать на себя ответственность за последствия признания автокефалии ПЦУ Синодом Элладской Церкви 12 октября».

«В Афинской Архиепископии звучит много голосов против признания ПЦУ, хоть и запоздалых, и видно, что они не готовы принять на себя всё бремя ответственности за схизму, которая очень быстрыми темпами достигает греческого духовенства и верующих людей, не согласных с этим», — сообщил источник издания.

Одним из первых митрополитов, выступивших против намерения раскольнических епископов сослужить в святых местах Греции, стал митрополит Идрский, Спетский и Эгинский Ефрем, который, согласно обнародованной программе паломничества «ПЦУ», должен позволить им совершить богослужение в монастыре святого Нектария Эгинского.

В связи с этим появилась информация, что митрополит Ефрем неофициально связался с представителями украинских раскольников и попросил их воздержаться от сослужения в монастыре.

«Эта позиция митрополита обусловлена тем, что среди духовенства его митрополии крайне неоднозначное отношение к «ПЦУ», и он чувствует ответственность за возможный раскол, — подчеркнул источник. — Он хочет, чтобы монастырь святого Нектария оставался доступным для всех православных, чему может помешать факт сослужения с представителями «ПЦУ».

Также стало известно, что возле собора Андрея Первозванного в Патрах, куда намереваются приехать Драбинко и Шостацкий, готовится протест верующих: они намерены не допустить даже вхождения схизматиков в одну из величайших святынь православного мира.

Русская линия