Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион в интервью «КП» заявил, что решение Элладской Православной Церкви признать украинских раскольников было принято Архиепископом Афинским Иеронимом под серьёзным давлением, и Русская Православная Церковь учитывала это при принятии решения о своей ответной реакции на данный факт.

«Мы сожалеем о том, что Элладская Церковь признала эту легализованную Константинополем раскольничью структуру. Мы сознаём, конечно, что Элладская Церковь не является в полном смысле автокефальной — она очень сильно зависима от Константинополя, у неё нет собственных внешних связей и собственной внешней политики. Более того, половина архиереев этой Церкви являются одновременно архиереями Константинопольского Патриархата, и Константинополь, как известно, угрожал отнять эти епархии у Элладской Церкви, если она проявит неповиновение в вопросе признания раскольнической „православной церкви Украины“. То есть можно говорить о том, что это полуавтокефальная Церковь. Она испытала на себе беспрецедентное давление со стороны Константинополя, который всячески добивался этого признания и объявил об этом признании уже как о решённом факте за несколько недель до того, как оно состоялось. Кроме того, известно (об этом свидетельствуют греческие источники), что на Архиепископа Афинского Иеронима беспрецедентное давление оказывало и посольство США в Афинах», — заявил митрополит Иларион.

В связи с этим ответные шаги на решение Элладской Церкви со стороны Священного Синода Русской Православной Церкви носили сдержанный характер. «Они описаны в решении Священного Синода от 17 октября, где сказано о том, что в случае, если Архиепископ Афинский признает так называемую «ПЦУ», он будет вычеркнут из диптихов РПЦ. Это уже состоялось. Мы также прерываем общение со всеми архиереями Элладской Церкви, которые в той или иной форме признают «ПЦУ». С теми же архиереями, которые не признают и не будут признавать, мы будем сохранять полное евхаристическое общение и именно через них будем осуществлять свою связь с Элладской Церковью.

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