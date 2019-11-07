Печально, но команда Владимира Зеленского, судя по всему, с каждым месяцем всё меньше отличается от команды Петра Порошенко. Во всяком случае, об этом свидетельствуют заявления нового министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, который решил продолжить политику своего предшественника по ущемлению прав канонической Украинской Православной Церкви.

Стоит обратить внимание, что и Порошенко, и Зеленский начинали своё президентство с того, что обещали гражданам Украины остановить войну на Донбассе и объявляли себя «президентами мира». Именно поэтому за них и голосовало подавляющее большинство украинцев. Однако, что первый, что второй, имеют все шансы войти в историю, как президенты войны и беззакония, ущемления прав верующих и гонений на Церковь.

Надо признать, что с приходом к власти Владимира Зеленского пик гонений и нападений на храмы УПЦ пошёл на спад, ситуация постепенно стала успокаиваться. Но в Минкульте Украины, судя по заявлениям Бородянского, считают это неправильным и инициируют новый виток межрелигиозной напряжённости в стране, настаивая на том, чтобы УПЦ всё же сменила своё название, хотя ранее это признал незаконным украинский суд.

«Мы понимаем, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что Церковь должна внести в своё название идентификацию, что она относится к Русской Православной Церкви — это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата находится в Москве — через тот же Синод», — заявил чиновник в интервью РИСУ.

Бородянский признал, что государство в целом не должно указывать Церкви, как ей называться. Однако, своё вмешательство в церковные дела он решил оправдать войной на Донбассе.

«Здесь действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название — это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым — я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что такие требования нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли сознательно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Всё. Свобода вероисповедания остаётся, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем», — заявил глава Минкульта.

При этом Бородянский лукаво забыл упомянуть, что за последние годы УПЦ испытала несколько волн нападений раскольников на свои храмы, а власти при этом ничего не делали и просто наблюдали за происходившим беззаконием. Не сказал он и о том, что смена названия Церкви приведёт к множеству проблем с перерегистрацией приходов и монастырей УПЦ. О том, как работает Минкульт в вопросах госрегистрации религиозных организаций на Украине, можно судить по негодованию такого «украинского патриота», как запрещённый в служении митрополит Александр (Драбинко), — даже у раскольников возникают проблемы с чиновниками Минкульта, что уж говорить о канонической Церкви.

Более того, никто не мешает украинским СМИ информировать украинцев о том, что УПЦ состоит в канонической связи с Московским Патриархатом (что они постоянно и делают). Сегодня об этом знают, наверное, уже все граждане Украины, но это, к печали украинских националистов и отдельных чиновников, нисколько не уменьшает паству канонической Церкви. Просто такие, как Бородянский, по советской привычке думают, что вокруг них одни простаки, которые ничего не понимают и верят каждому их слову. Так вот, это не так. Печальный итог правления команды Порошенко показал, что на Украине живут люди, которые могут отличить правду от откровенного вранья.

Так стоит ли представителям команды Зеленского идти по пути ущемления прав канонической Церкви и наступать на те грабли, о которые в своё время серьёзно разбили себе лоб представители Порошенко?

Русская линия