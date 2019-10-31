В Псково-Печерском монастыре в ближайшее время начнутся работы по укреплению склонов и грунта над пещерами…

Митрополит Псковский и Порховский Тихон заявил сегодня в Москве, что в ноябре 2019 года в Псково-Печерском монастыре начнутся работы по укреплению склонов, которые окружают «Богом зданные пещеры», сообщает Интерфакс.

«Вот сейчас, в ноябре месяце, мы, наверное, начинаем работы по укреплению склонов и нейтрализации тех проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря», — сказал владыка Тихон.

Он заметил, что в этом вопросе есть сложности: в некоторых местах появились обвалы, образовались полости между склонами и самими пещерами.

«Мы провели впервые в этом году масштабное исследование всех склонов и самих пещер, потому что мы видели, что пещеры, особенно Псково-Печерского монастыря, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии» — рассказал владыка.

Псково-Печерский монастырь был основан вокруг пещерных храмов, названных верующими «Богом зданными», то есть созданными Богом. Первая пещерная церковь была освящена в 1473 году, она была выкопана в холме из песчаника.

Комплекс пещер состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры имеют протяжённость около 15 метров и открыты для посещений, вход в дальние пещеры возможен только по предварительной договорённости.

В последнее время состояние пещер вызывало обеспокоенность специалистов, и с назначением владыки Тихона главой Псковской митрополии в обители начались активные изыскательные работы по укреплению пещер.

Русская линия