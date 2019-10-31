Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2019

Митрополит Псковский Тихон: Пещеры Псково-Печерского монастыря находятся в полуаварийном состоянии
В Псково-Печерском монастыре в ближайшее время начнутся работы по укреплению склонов и грунта над пещерами…

Пещеры Псково-Печерского монастыряМитрополит Псковский и Порховский Тихон заявил сегодня в Москве, что в ноябре 2019 года в Псково-Печерском монастыре начнутся работы по укреплению склонов, которые окружают «Богом зданные пещеры», сообщает Интерфакс.

«Вот сейчас, в ноябре месяце, мы, наверное, начинаем работы по укреплению склонов и нейтрализации тех проблемных мест, которые есть над пещерами Псково-Печерского монастыря», — сказал владыка Тихон.

Он заметил, что в этом вопросе есть сложности: в некоторых местах появились обвалы, образовались полости между склонами и самими пещерами.

«Мы провели впервые в этом году масштабное исследование всех склонов и самих пещер, потому что мы видели, что пещеры, особенно Псково-Печерского монастыря, находятся где-то даже в полуаварийном состоянии» — рассказал владыка.

Псково-Печерский монастырь был основан вокруг пещерных храмов, названных верующими «Богом зданными», то есть созданными Богом. Первая пещерная церковь была освящена в 1473 году, она была выкопана в холме из песчаника.

Комплекс пещер состоит из ближних и дальних пещер. Ближние пещеры имеют протяжённость около 15 метров и открыты для посещений, вход в дальние пещеры возможен только по предварительной договорённости.

В последнее время состояние пещер вызывало обеспокоенность специалистов, и с назначением владыки Тихона главой Псковской митрополии в обители начались активные изыскательные работы по укреплению пещер.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Россия и Венгрия продолжат помогать христианам на Ближнем Востоке
Владимир Путин и Виктор Орбан встретились с главами христианских Церквей Ближнего Востока...

Польская Церковь: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм»
Архиерейский Собор Польской Православной Церкви заявил, что не будет признавать украинских раскольников...

Св. Синод Грузинской Православной Церкви лишил сана митрополита Чкондиди Петра (Цаава)
Ранее владыка выступал за признание украинских раскольников, а также выдвигал клеветнические обвинения против своих собратьев-архиереев...

Протопресвитер Николаос Саввопулос: Мы наблюдаем расширение предательства и раскола, и ожидаем массового ответа греческого духовенства на это решение владыки Иеронима
Бывший представитель Элладской Церкви в ЕС обвинил Архиепископа Афинского в предательстве православной веры и канонического порядка Церкви из-за признания «ПЦУ»...

В Москве ждут в гости архиепископа Дубнинского Иоанна
В столице России пройдут церковные торжества в честь присоединения Архиепископии приходов русской традиции к Русской Православной Церкви...

Митрополит Псковский Тихон: Пещеры Псково-Печерского монастыря находятся в полуаварийном состоянии
В Псково-Печерском монастыре в ближайшее время начнутся работы по укреплению склонов и грунта над пещерами...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, генерал-лейтенанта Я.П.Бакланова и графа Н.Н.Муравьева-Амурского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика