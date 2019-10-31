Польская Церковь: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм»
Архиерейский Собор Польской Православной Церкви заявил, что не будет признавать украинских раскольников…
29 октября 2019 года Архиерейский Собор Польской Автокефальной Православной Церкви под руководством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы оставил неизменной свою позицию относительно украинского церковного вопроса. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Польской Автокефальной Православной Церкви.
В заявлении Архиерейского Собора Епископов сообщается, что после ознакомления с содержанием писем Патриарха Сербского, Архиепископа Албанского в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея, было принято следующее решение: «Оставить неизменной свою позицию относительно автокефалии Украинской Церкви, выраженную в Соборных Постановлениях № 340 от 9 мая 2018 г., № 341 от 15 ноября 2018 г. и № 342 от 2 апреля 2019 г».
Отмечается, что «Польская Автокефальная Православная Церковь не против предоставления автокефалии Церкви на Украине на основании догматически-канонических норм для всей Церкви, а не группы отщепенцев-раскольников».
Архиереи Польской Церкви подчёркивают: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия».
Польская Церковь: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм» Архиерейский Собор Польской Православной Церкви заявил, что не будет признавать украинских раскольников...