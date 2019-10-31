Архиерейский Собор Польской Православной Церкви заявил, что не будет признавать украинских раскольников…

Польская Церковь: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм»

29 октября 2019 года Архиерейский Собор Польской Автокефальной Православной Церкви под руководством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы оставил неизменной свою позицию относительно украинского церковного вопроса. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на официальный сайт Польской Автокефальной Православной Церкви.

В заявлении Архиерейского Собора Епископов сообщается, что после ознакомления с содержанием писем Патриарха Сербского, Архиепископа Албанского в адрес Константинопольского Патриарха Варфоломея, было принято следующее решение: «Оставить неизменной свою позицию относительно автокефалии Украинской Церкви, выраженную в Соборных Постановлениях № 340 от 9 мая 2018 г., № 341 от 15 ноября 2018 г. и № 342 от 2 апреля 2019 г».

Отмечается, что «Польская Автокефальная Православная Церковь не против предоставления автокефалии Церкви на Украине на основании догматически-канонических норм для всей Церкви, а не группы отщепенцев-раскольников».

Архиереи Польской Церкви подчёркивают: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего Православия».

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