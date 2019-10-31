30 октября 2019 года в ходе визита главы российского государства в Венгрию прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главами христианских церквей Ближнего Востока. Во встрече, которая состоялась при содействии венгерской стороны, приняли участие: Предстоятель Антиохийской Православной Церкви Блаженнейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн X, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Мар Игнатий Ефрем II, Греко-Мелькитский Патриарх Антиохийский и всего Востока, Александрийский и Иерусалимский Юсеф I Абси, Сиро-католический Патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий Юсеф III Юнан. От Русской Православной Церкви присутствовал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата архимандрит Филарет (Булеков), сообщает Патриархия.Ru.

Как отметил по завершении беседы Виктор Орбан, для понимания обстановки на Ближнем Востоке и ситуации, в которой находятся там христианские общины самым оптимальным решением было «спросить тех, кто живёт там, спросить глав церквей, которые есть в этом регионе». «Мы увиделись лично, и теперь можем обсудить, что могут сделать политики, дабы облегчить вашу жизнь в этом регионе. Поэтому большое спасибо за то, что приняли наше приглашение», — сказал премьер-министр Венгрии, обращаясь к гостям с Ближнего Востока.

Поблагодарив главу венгерского правительства за организацию этой встречи, Президент России Владимир Путин подчеркнул: Россия прилагает настойчивые и последовательные усилия, чтобы помочь принести на Ближний Восток мир, стабильность; в том числе было многое сделано для борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке в целом и на сирийской земле в частности.

Он констатировал, что Ближний Восток является колыбелью христианства. «Тем не менее, сейчас мы наблюдаем очень тяжёлое положение, в котором оказались христиане Ближнего Востока, — это убийства, насилие, грабежи, — продолжил глава российского государства. — Мы видим исход христиан с Ближнего Востока, причём массовый. Это не может нас не беспокоить, потому что в основе нашей собственной идентичности лежит христианская культура. И мы не можем, что называется, без слёз смотреть на то, что происходит на Ближнем Востоке с христианами».

Он также отметил значимость оценки ситуации на Ближнем Востоке со стороны глав находящихся в этом регионе христианских Церквей. «Несмотря на то, что в целом нам, конечно, известно, что происходит, и в целом понятны потребности, с которыми вы сталкиваетесь, всё-таки важно услышать ваше собственное мнение по оценке ситуации и по тому, что мы могли бы сделать дополнительно, чтобы вам помочь и вас поддержать», — сказал В. Путин.

Президент России также передал участникам встречи добрые пожелания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказав: «Я имел удовольствие сегодня разговаривать с ним. Он знает о нашей встрече и просил всех вас от лица Русской Православной Церкви поприветствовать и пожелать вам всего самого доброго».

Русская линия