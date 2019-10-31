В столице России пройдут церковные торжества в честь присоединения Архиепископии приходов русской традиции к Русской Православной Церкви…

2 — 4 ноября 2019 года в Москве пройдут торжественные мероприятия по случаю присоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской Православной Церкви. Для участия в торжествах в столицу России прибудут члены делегации Архиепископии во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном, сообщает Патриархия.Ru.

2 ноября члены делегации посетят Донской ставропигиальный монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Московский епархиальный дом, в котором проходил Поместный Собор 1917−1918 гг., избравший Патриархом святителя Тихона, чьим решением западноевропейские приходы были объединены в 1921 году в одно управление.

В воскресение, 3 ноября, гости из Архиепископии западноевропейских приходов во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном примут участие в Божественной литургии в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужение возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Во время богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви вручит архиепископу Дубнинскому Иоанну Патриаршую и Синодальную грамоту, а также обратится к собравшимся с Первосвятительским словом.

После Литургии состоится встреча Святейшего Патриарха Кирилла с архиепископом Дубнинским Иоанном и членами делегации Архиепископии.

4 ноября члены делегации примут участие в Патриаршей Литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

7 сентября 2019 г. на чрезвычайном собрании Архиепископии большинство делегатов высказалось за присоединение к Московскому Патриархату, однако предусмотренных действующим уставом двух третей голосов не набралось. Архиепископ Иоанн (Реннето) продолжил совещания с духовенством, в результате которых 14 сентября направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу обращение, в котором сообщил о стремлении большинства клириков и приходов Архиепископии сохранить ее существование в составе Русской Православной Церкви и попросил о своем присоединении к Московскому Патриархату вместе с желающими последовать за ним клириками и приходами.

14 сентября Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел обращение архиепископа Иоанна. Члены Синода постановили принять архиепископа Иоанна в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Архиепископу Дубнинскому Иоанну было поручено управление упомянутыми приходами (журнал № 122).

7 октября на заседании Священного Синода было постановлено принять Архиепископию западноевропейских приходов русской традиции в состав Московского Патриархата (журнал № 123). Синод также подтвердил принятие в юрисдикцию Московского Патриархата в составе Архиепископии клириков и приходов, выразивших таковое желание.

Согласно решению Синода, «в Архиепископии сохраняются исторически сложившиеся особенности ее епархиального и приходского управления, в том числе те, которые были установлены митрополитом Евлогием, исходя из особенностей существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе и с учетом отдельных решений Всероссийского Церковного Собора 1917−1918 годов».

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