Русская линия
Сводка новостей от 31 октября 2019

Протопресвитер Николаос Саввопулос: Мы наблюдаем расширение предательства и раскола, и ожидаем массового ответа греческого духовенства на это решение владыки Иеронима
Бывший представитель Элладской Церкви в ЕС обвинил Архиепископа Афинского в предательстве православной веры и канонического порядка Церкви из-за признания «ПЦУ»…

Блаженнейший митрополит Онуфрий и протопресвитер Николаос СаввопулосБывший представитель Элладской Православной Церкви в ЕС, греческий богослов протопресвитер Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой «Православной церкви Украины» со стороны Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Так священник прокомментировал «мирную грамоту», которое Архиепископ Иероним направил накануне Епифанию Думенко, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал вл. Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим», — заявил отец Николаос.

По его словам, с этим письмом Элладская Церковь стала первой, официально признавшей «автокефалию» украинских раскольников. «Он первый Предстоятель, который признаёт раскольническую церковь. Никто другой не признал её», — с горечью отметил священник.

«Я согласен с мнением митрополита Онуфрия, что Элладская Церковь ударила ножом в спину. Мы идём к расколу серьёзному и ужасному», — считает богослов.

Отец Николаос подчеркнул, что многие священники воспротивятся решению Архиепископа. «Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение владыки Иеронима. Епифаний был отлучён от Церкви и не имеет рукоположения. Это была большая ошибка Иеронима», — заключил протопресвитер.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Польская Церковь: «Отступники от учения Святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм»
Архиерейский Собор Польской Православной Церкви заявил, что не будет признавать украинских раскольников...

Протопресвитер Николаос Саввопулос: Мы наблюдаем расширение предательства и раскола, и ожидаем массового ответа греческого духовенства на это решение владыки Иеронима
Бывший представитель Элладской Церкви в ЕС обвинил Архиепископа Афинского в предательстве православной веры и канонического порядка Церкви из-за признания «ПЦУ»...

В Москве ждут в гости архиепископа Дубнинского Иоанна
В столице России пройдут церковные торжества в честь присоединения Архиепископии приходов русской традиции к Русской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, генерал-лейтенанта Я.П.Бакланова и графа Н.Н.Муравьева-Амурского...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика