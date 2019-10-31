Бывший представитель Элладской Церкви в ЕС обвинил Архиепископа Афинского в предательстве православной веры и канонического порядка Церкви из-за признания «ПЦУ»…

Протопресвитер Николаос Саввопулос: Мы наблюдаем расширение предательства и раскола, и ожидаем массового ответа греческого духовенства на это решение владыки Иеронима

Бывший представитель Элладской Православной Церкви в ЕС, греческий богослов протопресвитер Николаос Саввопулос назвал предательством признание так называемой «Православной церкви Украины» со стороны Архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима. Так священник прокомментировал «мирную грамоту», которое Архиепископ Иероним направил накануне Епифанию Думенко, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем расширение предательства и раскола. Раскола, который сделал вл. Иероним. Он думает, что он выражает мнение прихожан и священников, но он решил сам. Я разговариваю со священниками, которые чувствуют себя преданными всем этим», — заявил отец Николаос.

По его словам, с этим письмом Элладская Церковь стала первой, официально признавшей «автокефалию» украинских раскольников. «Он первый Предстоятель, который признаёт раскольническую церковь. Никто другой не признал её», — с горечью отметил священник.

«Я согласен с мнением митрополита Онуфрия, что Элладская Церковь ударила ножом в спину. Мы идём к расколу серьёзному и ужасному», — считает богослов.

Отец Николаос подчеркнул, что многие священники воспротивятся решению Архиепископа. «Мы ожидаем массового и существенного ответа на решение владыки Иеронима. Епифаний был отлучён от Церкви и не имеет рукоположения. Это была большая ошибка Иеронима», — заключил протопресвитер.

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