Ранее владыка выступал за признание украинских раскольников, а также выдвигал клеветнические обвинения против своих собратьев-архиереев…

31 октября 2019 года на внеочередном заседании Священного Синода Грузинской Православной Церкви Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II и члены Синода проголосовали за лишение сана одного из влиятельных грузинских иерархов — митрополита Чкондидского Петра (Цаава), сообщает «Sputnik Грузия».

«Сегодня Священный Синод принял беспрецедентное решение и лично Патриарх, председатель Синода, считаю, принял решение несправедливо лишить меня сана. Я думаю, что это из-за того, что я обличил грех мужеложства и педерастии в Грузинской Православной Церкви», — заявил архиерей, который ранее настаивал на признании украинских раскольников.

На вопрос о том, кого он подразумевает, обвиняя в грехе, лишённый сана Петр (Цаава) коротко ответил: «председателя Синода», сел в машину и покинул территорию Патриархии.

Один из членов Синода митрополит Николай пояснил, что «митрополит Петр уже давно публично необоснованно обвинял Патриарха и членов Синода», сообщает Интерфакс «На сегодняшнем заседании он буквально впал в истерику и продолжил свои обвинения, а после того, как он направился к Патриарху, его за руки вывели из зала заседаний», — рассказал владыка Николай.

Здесь же следует добавить, что суждения бывшего владыки Петра часто носили откровенно скандальный и нецерковный характер. Он, в частности, был одним из активнейший грузинских архиереев, который настаивал на том, что Грузия должна отплатить ненавистной для неё России и признать украинских раскольников.

Теперь этот сторонники украинского раскола лишён сана, но вряд ли он смирится с этим. Возможно, бывший грузинский архиерей обратится к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, чтобы опротестовать принятое на Синоде решение. На Фанаре будет очень рады такой возможности вмешаться в дела Грузинской Православной Церкви, ведь там считают, что обладают особыми правами во всём православном мире.

Напомним, что внеочередное заседание Священного Синода Грузинской Патриархии было проведено на фоне уже случившегося скандала. В конце прошлой недели митрополит Бодбийский Яков обвинил членов правительства Грузии в планировании смещения 86-летнего Католикоса-Патриарха Илии.

По его словам, встреча, на которой его якобы уговаривали заняться этим вопросом, состоялась в кабинете Георгия Квирикашвили, когда тот был премьером. Присутствовали на ней Вахтанг Гомелаури и Георгий Гахария. Когда конкретно состоялась встреча, владыка Яков не сказал, предположительно, речь идет о периоде, когда Гомелаури возглавлял СГБ, а Гахария — МВД Грузии.

Кроме того, митрополит заявил, что это было заказом основателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, с которым у священнослужителя, как говорят в Патриархии, всегда были хорошие отношения. Это еще больше шокировало общество.

Члены правительства, в том числе Гахария, который сегодня является премьер-министром Грузии, назвали обвинения священнослужителя глупостью.

После разразившегося скандала владыка Яков принёс покаяние, отказался от чина хорепископа и должности председателя Финансово-экономического совета Патриархии. В связи с раскаянием было принято решение оставить его в рядах Священного Синода.

Русская линия