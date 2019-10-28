Патриарх Кирилл: Где ныне те гонители, которые в советские годы гнали Церковь? Их нет, а мы милостью Божией восстанавливаем те храмы, которые они разрушили

27 октября 2019 года, в Неделю 19-ю по Пятидесятнице, день памяти святых отцов VII Вселенского Собора, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону и возглавил служение Божественной литургии в обновленном храме. В 2013—2019 годах в кафедральном соборе Ростова-на-Дону проводились ремонтно-реставрационные работы, сообщает Патриархия.Ru.

По окончании Литургии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшеству специально написанный ко дню освящения собора Донской образ Божией Матери с предстоящим святителем Димитрием Ростовским и изображением обновленного кафедрального собора г. Ростова-на-Дону.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар новоосвященному собору Святейший Владыка передал старинный список Тихвинской иконы Божией Матери. «Когда я сегодня вошел под своды этого храма, то действительно не узнал собор, в котором неоднократно бывал, — сказал Предстоятель. — Это реальное возрождение. Я бы сказал, что это такое возрождение, которое не просто возвращает нас в прошлое, а которое свидетельствует о том большом пути, который все мы прошли, в первую очередь — вы, мои дорогие, ростовская паства, которая оказалась способной не просто возродить, а явить этот старинный собор в такой замечательной красоте. Пусть он согревает ваши сердца, и пусть молитва под этими сводами будет сильна и будет достигать Престола Божия».

Затем в кафедральном соборе Ростова-на-Дону, состоялась трапеза. Обращаясь к её участникам, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил, что ещё не так давно в стране пытались «силой изъять религиозное начало», так что в какой-то момент политическому руководству стало казаться, что цель почти достигнута и народ навсегда оставил веру и Церковь.

«Вы помните заявление одного из первых лиц государства, что к 1980 году по телевизору покажут последнего священника, а дальше наступит всеобщее благоденствие, именуемое коммунизмом, — отметил Святейший Владыка. — Всё это оказалось химерой: ни последнего священника не показали, ни коммунизм не построили».

«Но ведь сколько людей отдавали все силы ради реализации этих планов! Целые поколения работали на это! Абсолютно всё — политика, экономика, безопасность, культура — было сконцентрировано в одних руках, но этот потенциал не сработал! И возникает вопрос: почему же ничего не получилось? Да потому, что лозунги, которые были обращены в адрес народа, не достигали человеческих сердец», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«И, напротив, — на протяжении десятилетий православная вера исторгалась силой. Христиан ссылали и убивали за то, что они верили в Бога, им перекрывали возможности профессионального роста, огромная часть народа превратилась в изгоев в своём собственном Отечестве. И что же? Где те гонители? Их нет, а сегодня мы торжественно отмечаем замечательное событие — обновление кафедрального собора в Ростове-на-Дону», — сказал Патриарх Кирилл.

«Некоторые говорят: я бы поверил в Бога, если бы мне был подан некий знак, явлено какое-то чудо. Но разве сама наша история не является таким чудом? Сохранение веры в нашем народе, возрождение веры в наши дни — это и есть чудо Божие. И дай Бог, чтобы никогда больше в нашей истории не повторилось гражданское противостояние, чтобы никогда больше не было гонений на веру, потому что вера — это душа народа», — подытожил Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

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