Католикос-Патриарх Грузии Илия II в понедельник подписал указ об освобождении от должностей своего некогда влиятельного помощника, председателя Финансово-экономической комиссии Грузинской Православной Церкви митрополита Якоба, который неожиданно выступил с серьёзными обвинениями в адрес грузинских властей, сообщает Интерфакс.

Накануне владыка Якоб заявил журналистам, что бывший премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, глава МВД Вахтанг Гомелаури и действующий премьер Георгий Гахария пытались уговорить его принять участие в смещении Патриарха Илии и передаче Патриаршего трона местоблюстителю Патриарха митрополиту Шио.

В связи с прозвучавшим громким обвинением представители оппозиции потребовали от властей немедленно начать расследование. «Отказ начать расследование будет означать признание преступления», — сказал журналистам один из лидеров оппозиции Роман Гоциридзе.

Сам Квирикашвили отрицает обвинения. «Я никогда ничего не предпринимал против Патриарха», — заявил журналистам экс-премьер. Представители властей в связи с этим отметили, что заявление митрополита Якоба должно быть рассмотрено внутри Церкви, на заседании Синода, а не в рамках расследования.

Стоит отметить, что владыка Якоб ранее считался одним из влиятельных архиереев в Грузинской Православной Церкви. Некоторые эксперты не исключали, что именно он может стать будущим Патриархом.

Однако, его публичное заявление о внутренних делах Церкви, свидетельствует, что ситуация в Грузинской Патриархии находится на грани кипения, и борьба различных групп архиереев между собой при ослабленном болезнями Патриархе стала вырываться наружу.

За последнее время это далеко не первый скандал в Грузинской Православной Церкви. Ранее в Грузии был арестован и осуждён на длительный срок священник Георгий Мамаладзе, которого обвиняли в подготовке убийства Патриарха Илии. Теперь вот звучат столь серьёзные обвинения из уст влиятельного архиерея. Всё это крайне неприятно и нетипично для нормальной церковной жизни.

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