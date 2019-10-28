Константинопольского Патриарха нельзя называть главой Православной Церкви, поскольку в Церкви есть только один глава — Христос. Об этом 26 октября 2019 года после Литургии в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Цетинского монастыря заявил архиепископ Цетинский, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви.

«Вчера мы имели встречу с комиссией Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Пергамским Иоанном относительно событий в Украине, — сообщил сербский иерарх. — К сожалению, Константинопольский Патриарх продолжает вести эту линию, и её будет не так легко отменить».

Он пояснил, что взгляды указанной комиссии в отношении Украины базируются на роли Константинопольского Патриархата на протяжении всей истории, но «они не осознают, что времена изменились».

«И мы, наш Синод, писали Константинопольскому Патриарху, что эпоха Константина началась со святого императора Константина, а потом закончилась в 1453 году с падением Константинополя в результате турецкой оккупации, а в 1918 году мученической смертью русской императорской семьи Романовых», — отметил иерарх.

Он добавил, что Константинополь играл большую роль в те времена, когда император Константин перенёс столицу из Древнего Рима в новый Рим, «и тот факт, что он перенёс столицу империи, управлявшей судьбой Средиземноморья, не говоря уже обо всём мире на протяжении тысячи лет, действительно, дал возможность Константинополю иметь великую миссию, особенно для нас, славянских народов».

«Славянские народы получили православную веру через Константинополь, а потом, впоследствии, и независимость своих Поместных Церквей, — подчеркнул владыка Амфилохий. — Это всё работа великого Константинопольского Патриархата. Но сейчас другое время, и это обязательно, чтобы Церковь, уважая всё произошедшее в истории, всё-таки строила своё будущее на тех первых веках своей истории, когда она не была так тесно связана с властью».

Иерарх напомнил, что Церковь была связана с властью с тех пор, как она стала христианской — от Императора Константина до императора Николая ІІ: «это было христианское правительство, христианские правители, христианские нации, христианские государства».

«Сегодня у нас больше нет христианских правителей, у нас даже нет христианской власти, и даже люди, которые были христианами, насколько христианские они сегодня? Поэтому того сочетания власти и Церкви, которое имело большое значение в истории, к сожалению, сегодня уже не существует. Церковь призвана жить настоящей жизнью и всем, что происходит в ней, особенно в отношении важных решений, в духе Святых Отцов, то есть в духе Собора, в духе того первого Иерусалимского Собора пятидесятого года после Рождества Христова, где было сказано, что „изволися Духу Святому и нам“. Это то, чему сегодня учит наша Церковь и просит константинопольских братьев, что больше нельзя, чтобы решения принимал кто-то один, будь то Константинополь или Белград», — подчеркнул митрополит Черногорско-Приморский.

При этом владыка Амфилохий указал, что с апостольских времён высшим органом Православной Церкви является Собор, «и те проблемы, которые стоят сегодня перед Православной Церковью, могут быть решены только Собором, Вселенским Собором, Всеправославным Собором». И, по его мнению, нужно молиться Богу, чтобы этот соборный дух был восстановлен в Церкви Христовой со всем уважением к истории и Константинопольскому Патриархату, который является первопрестольной Церковью.

«Константинопольского Патриарха нельзя назвать главой Православной Церкви — как записано в том томосе украинской Церкви, что он является главой Православной Церкви, цитируя таким образом императора Юстиниана, — добавил иерарх. — Это было во времена Византийской империи и во времена, когда другие королевства и государства были смоделированы по Византийской модели, и тогдашние правители, как и наш король Никола Петрович, участвовали в жизни Церкви. <…> Сегодня государство секуляризовано, народы идут секуляризированными тропами, правители часто безбожные, поэтому больше невозможно быть с правительством. Со всем уважением к власти».

Митрополит Амфилохий подчеркнул, что в Церкви Христовой есть только один глава — Христос, и «других глав или начальников нет». «Все остальные — апостолы, свидетельствующие о Христе как главе Церкви и о Церкви как Единой, Святой, Соборной и Апостольской, к которой мы принадлежим и которой мы служим», — заключил архипастырь.

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