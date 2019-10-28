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Сводка новостей от 28 октября 2019

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон освятил патоморфологическую лабораторию в московской больнице святителя Алексия

27 октября 2019 года в Центральной клинической больнице святителя Алексия, митрополита Московского, было совершено освящение патоморфологической лаборатории. Богослужение возглавил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, заместитель председателя попечительского совета больницы святителя Алексия епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, сообщает Диакония.Ru.

Лаборатория оснащена новейшим оборудованием для выявления различных заболеваний, в том числе онкологических. В год она сможет проводить более 10 тысяч исследований. В новой лаборатории имеется такое современное оборудование, как криостат для срочных биопсий, роторный микротом для приготовления срезов тканей, вакуумный автоматический гистопроцессор «Thermo Scientific Excelsior As Tissue Processor» (Германия) для обезвоживания тканей для дальнейшего гистологического исследования.

Важнейший аппарат лаборатории — гистопроцессор стоимостью более двух миллионов рублей — приобретен на средства, поступившие по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от московских храмов и монастырей. По сложившейся традиции Предстоятель попросил духовенство и мирян не дарить ему цветы на Рождество, а передать средства на покупку оборудования для церковной больницы.

«Такая детальная диагностика на основе высокотехнологичного оборудования дает возможность своевременно установить точный диагноз и в соответствии с ним назначить необходимую для пациента терапию, — рассказала заведующая патологоанатомическим отделением больницы святителя Алексия Элла Курилина. — Кроме того, современная аппаратура позволяет резко сократить сроки выполнения гистологических исследований и получить диагностическое заключение через 3−4 дня, а не через 10−12 дней, как было раньше. Это очень важно для пациента и лечащего врача, так как от правильного диагноза, особенно в случаях, когда надо выяснить характер опухоли — доброкачественной или злокачественной, — зависит тактика и своевременность начатого лечения».

В числе врачей отделения — член-корреспондент РАН, президент Российского общества патологоанатомов, научный руководитель Научно-исследовательского института морфологии человека профессор Лев Кактурский.

В здании патологоанатомического отделения, которое также было освящено, проведен капитальный ремонт. Произведена реконструкция с заменой всех коммуникаций, а также восстановлен исторический облик фасада. «В патологоанатомическое отделение приходят пациенты за результатами анализов и близкие умерших. Очень часто они находятся в смятении, испытывают боль и переживают горе, и мы хотим, чтобы обстановка не усугубляла их состояния, а наоборот, поддерживала, насколько это возможно», — прокомментировал директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

Русская линия

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Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон освятил патоморфологическую лабораторию в московской больнице святителя Алексия
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