В связи вопиющим беззаконием в Винницкой области и преступными действиями представителей предавшего УПЦ и запрещённого в служении митрополита Симеона (Шостацкого), которые угрожали и силой удерживали настоятеля Спасо-Преображенского храма УПЦ в селе Лука-Мелешковская Винницкой области протоиерея Василия Альмухамеда, на сайте Винницкой епархии УПЦ было опубликовано специальное заявление:

«Утром 28 октября председатель Лука-Мелешковская ОТГ В. М. Сыч пригласил настоятеля местного Преображенского храма протоиерея Василия Альмухамеда в помещение сельского совета для разговора, поскольку местная община ПЦУ обратилась с требованием предоставить ей в пользование помещение воскресной школы.

Придя на встречу, отец Василий столкнулся в кабинете председателя со священником ПЦУ Виктором Чверкуном, которой, повторив указанные требования, начал сразу требовать согласия. На слова отца Василия о том, что давать согласие на пользование зданием он единолично не может и для принятия решения должен вынести этот вопрос на обсуждение прихода храма, Чверкун заметил, что ждать пока община примет решение он не будет и желает получить ответ, не выходя из кабинета председателя, угрожая, что в случае неполучения согласия, активисты ПЦУ будут блокировать Преображенский храм.

Когда отец Василий ожидаемо не поддался на шантаж, Чверкун вышел и в кабинет вошли более десятка местных активистов ПЦУ, которые сразу набросились на священника с оскорблениями и угрозами. Попытки отца Василия наладить сколько-нибудь конструктивный диалог оказались напрасными, поскольку активисты не желали ничего слушать, общались на повышенных тонах, хамили и оскорбляли священника. Поняв, что разговаривать о чём-то в таких условиях невозможно, отец Василий хотел выйти, но активисты заблокировали двери и длительное время удерживали пожилого, больного сахарным диабетом священника в помещении, не позволяя ни выйти на воздух, ни выпить воды. При этом, свободному передвижению председателя ОТГ активисты не мешали.

Определенным образом на ситуацию повлияло появление на месте инцидента прихожанина Преображенского храма, который сначала зафиксировал происходящий беспредел на видео, а потом добился для священника возможности покинуть кабинет председателя Администрации. После этого к месту инцидента прибыл наряд полиции, вызванный отцом Василием. Правоохранители приняли от священника заявление по факту угроз, незаконного удержания и лишения свободы передвижения.

В итоге, всё завершилось договоренностью о том, что ответ на требование сторонников ПЦУ община Преображенского храма предоставит в среду 30 октября. Однако, что бы не решила община, ситуация, которая произошла, ставит перед нами ряд вопросов. Главные из которых: если религиозная община ПЦУ, учитывая приближение зимы, имеет право потребовать отдать ей помещения, на территории храма УПЦ, то не имеет такое же право община Спасо-Преображенского собора, которая, после перехода митрополита Симеона к ПЦУ, фактически осталась на улице, требовать возможности пользования нижним храмом, который, кстати, почти всё время пребывает пустым? Ведь приближается зима, община ПЦУ имеет в распоряжении целый собор, а многочисленная община УПЦ каждое воскресенье молится под открытым небом.

Винницкая епархия УПЦ оставляет за собой право обратиться с официальным письмом к митрополиту Симеону (Шостацкому) с предложением предоставить в пользование религиозной общине УПЦ помещение нижнего храма, поскольку члены общины не могут молиться зимой на улице".

Русская линия