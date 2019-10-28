То, что президент Украины пошёл поговорить с националистами — это просто следствие его неопытности и непонимания, что разговоры бесполезны, заявил украинский политолог…

Президент Украины Владимир Зеленский на минувших выходных лично приехал в район разведения сил и вооружений в село Золотое на Донбассе и вступил в резкий разговор с украинскими националистами, которые отказывались покидать эти территории и заявляли, что займут позиции украинской армии, если её подразделения по приказу покинут этот район.

Разговор в итоге получился на повышенных тонах, но националисты показали, что не собираются слушаться президента Украины, хоть в тот же день в украинских СМИ и появились сообщения, что у них было изъято незаконное оружие.

«Большинство украинцев восприняло разговор Зеленского с националистами как слабость. Президент страны пошёл разговаривать не пойми с кем. Но есть и те, кто считает, мол, ребята-атошники показали, кто в стране хозяин. И таких четверть населения страны. Эти люди голосовали на президентских выборах за Порошенко, за сохранение той власти. И таких примерно четверть населения страны. Поэтому точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, сейчас сложно», — заявил газете «Взгляд» киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя разговор Владимира Зеленского с националистами.

«Зеленский пытается решить вопрос с разведением сил и средств в районе Золотого, потому что ему очень нужна встреча в «нормандском формате, — указал Михаил Погребинский. — Президент Украины надеется, что он как-то сможет решить этот вопрос. То, что он пошёл поговорить с националистами — это просто следствие его неопытности и непонимания, что разговоры бесполезны. Он надеялся что-то увидеть в глазах собеседников, но они уже давно и чётко продемонстрировали свои намерения».

По мнению политолога, Зеленскому давно пора принимать жёсткие решения, а он к этому не готов. «Прежде всего, он не готов применять силу против националистов, понимая, что это может привести к столкновениям. Зеленский не является по-настоящему, в полном смысле этого слова, главнокомандующим. Может быть, он думает иначе, но реально руководить силовыми структурами он пока не в состоянии», — отметил Погребинский.

Даже если Зеленский отказ приказ разобраться с националистами, не факт, что украинские военные будут по-настоящему выполнять его. «В среднем звене силовых структур за минувшие пять лет произошло обновление по принципу лояльности к порошенковской власти, которая связана не столько с личностью Порошенко, сколько с идеологией, которую он нёс. На эти должности пробились люди с жёсткой антироссийской позицией, без какого-то доверия к восточному соседу. Заставить их действовать так, как во времена Кучмы или Януковича, когда там было достаточно антинационалистически настроенных людей, сейчас малореально», — констатировал киевский политолог.

«Сегодня в украинском обществе большинство людей придерживаются умеренных взглядов, но в „глубинном государстве“ силовиков всё наоборот. Поэтому Зеленский не может ими управлять», — пояснил Погребинский.

Русская линия