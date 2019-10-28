Константинопольский Патриарх Варфоломей вновь строит планы посетить Вашингтон. До сих пор он не мог приехать в США уже 10 лет…

Глава Константинопольского Патриархата Патриарх Варфоломей в период с 12 по 14 мая 2020 года намерен, наконец, посетить США, где должна состояться его встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает СПЖ со ссылкой на «Ромфея».

Официально глава Константинопольского Патриархата прибудет в Америку по приглашению правительства США и, в частности, государственного секретаря Майка Помпео, но на самом деле данный визит активно продвигает новый глава Греческой Архиепископии в США владыка Элпидофор (Ламбриниадис).

Как сообщается, Патриарх Варфоломей пробудет в Соединенных Штатах как минимум 10 дней, и посетит, кроме Вашингтона, также штаб-квартиру Американской Архиепархии в Нью-Йорке и богословскую школу Святого Креста.

Кроме того, Патриарх Варфоломей получит почётную докторскую степень католического университета Нотр-Дам.

Детали программы визита в США будут обсуждены в ближайшие недели с архиепископом Элпидофором, который посетит Фанар во второй половине ноября.

Предыдущий визит Патриарха Варфоломея в Америку состоялся десять лет назад, в октябре 2009 года. С тех пор планы главы Фанара посетить США всё время срывались. Не последнюю роль в этом играло негативное настроение ряда архиереев и крупных благотворителей Американской архиепископии по отношению к Патриарху Варфоломею.

Причина этого состоит в том, что значительная часть верующих греков в США считают, что они не должны подчиняться Патриарху, который проживает в каком-то турецком квартале, и хотели бы, чтобы он либо переехал в США, либо дал им автокефалию.

На Фанаре таким положением дел были крайне недовольны, но терпели почти 10 лет. В результате, когда представилась возможность, Патриарх Варфоломей приложил максимум усилий, чтобы назначить новым главой Греческой Архиепископии своего ближайшего соратника архиепископа Элпидофора (Ламбриниадиса), который ставить интересы Фанара на первый план.

С тех пор владыка Элпидофор активно пытается организовать визит Патриарха Варфоломея в США, но сможет ли он остановить движение американских греков к автокефалии, никто не знает.

Русская линия