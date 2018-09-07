В Донецке и Луганске намерены провести выборы глав республик без оглядки на Киев

Несмотря на протесты Украины, власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик больше не намерены переносить выборы своих новых глав и депутатов, и без всякой оглядки на Киев собираются провести 11 ноября 2018 года выборы в Донецке и Луганске, сообщает «Русская весна».

Решение об этом было принято сегодня на заседаниях Народных Советов ДНР и ЛНР.

Помимо этого, Народный Совет ДНР назначил временно исполняющего обязанности главы Донецка переговорщика Дениса Пишулина, который ранее являлся полпредом ДНР на переговорах Контактной группы в Минске.

«Сейчас мы планируем активизировать работу Совета министров. Нам вместе предстоит двигаться одной командой — это основной посыл, который хотелось бы дать всем, кто стоит сейчас у принятия решений», — заявил Пушилин.

Он отметил, что с сегодняшнего дня главы всех министерств ДНР получили приставку «и.о.».

«Сегодня по процедуре все министры ДНР стали исполняющими обязанностями. Соответственно, то направление, те цели, тот курс, которые озвучивались разными ведомствами, будут реализовываться дальше. Это наша обязанность, и это абсолютно единственная возможность добиться того, чего хотели бы жители ДНР», — подчеркнул и. о. главы республики, который до сегодняшнего дня возглавлял Народный Совет ДНР.

«Решение о том, кто будет представлять ДНР в Минске, пока не принято. Есть много достойных людей в Республике, которые могут представлять Донецк. Кто это будет, будет решено в ближайшее время», — сообщил Пушилин журналистам.

Решение о проведении выборов в Донецке и Луганске — это очевидный демарш ДНР и ЛНР, ведь согласно Минским соглашениям выборы на этих территориях должны были последовать только после отведения войск и вооружений от линии соприкосновения противоборствующих сторон и только при согласии Киева.

Однако, после убийства Захарченко, в Донецке и Луганске решили больше не оглядываться на Украину и европейских членов «нормандской четвёрки». Минские соглашения не исполняются, и нет никакой надежды, что они когда-либо будут выполнены, а потому жизнь вносит в планы ДНР и ЛНР свои коррективы.

Очевидно, изменился по этому вопросу и подход России. В Кремле ранее призывали ДНР и ЛНР не делать резких движений и не срывать мирный процесс, однако после теракта в Донецке, похоже, делать таких внушений больше не планируют.

Русская линия