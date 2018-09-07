В Европе и США признали, что в Идлибе находятся террористы и исламисты, которых необходимо уничтожить военным образом…

Канцлерин Германии Ангела Меркель впервые открыто поддержала российско-сирийскую военную операцию в Сирии, сообщает RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Говоря о боях войск Москвы и Дамаска против боевиков в Идлибе, она заявила: «Сейчас нужно попытаться побороть радикальные силы, но при этом защитить гражданское население».

По её словам, мирные люди в городе «находятся в очень тяжёлой ситуации»: «Поэтому нам нужно избежать гуманитарной катастрофы». Это очень большая и важная задача. Меркель сказала, что обсудила её с президентами России и Турции. Она надеется, что глава Кремля учтёт этот момент.

Российским и сирийским войскам было тяжело воевать с боевиками в Идлибе, потому что они постоянно использовали мирных людей в качестве живого щита и переводили бои в жилые кварталы. В данный момент исламисты в Идлибе заняты главным образом разрушением инфраструктуры.

Не так давно госсекретарь США Майк Помпео также поддержал россиян, назвав боевиков в Идлибе террористами и настояв на том, что их нужно победить. Схожим образом о них высказался и глава Белого дома Дональд Трамп, напоминает издание.

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